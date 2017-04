Tomasz Krzyżak: Cnota milczenia, cyfrowa Anno

Bracia moi, cierpliwość ma swoje granice. Ostrzegałem Was wielokrotnie, że nieprzemyślane działania, źle dobrani ludzie, zbyt agresywne wypowiedzi i rozpoczynanie wielu procesów jednocześnie może się dla Was skończyć źle.

Z samej góry otrzymaliście wprawdzie tzw. wolną wolę, która pozwala Wam działać tak jak chcecie, ale dostaliście też wskazówki pozwalające odróżnić, co jest dobrem, a co złem. Już przypadek Adama i Ewy powinien Was sporo nauczyć. Nie nauczył. Ja sam kilka razy, odwołując się do słów Siewcy, mówiłem Wam, że chwast rosnący między Wami „to dzieło nieprzyjaciela". Przypominałem Wam także – powołując się na Piotra klucznika – byście byli trzeźwi i czuwali, bo „przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży, szukając, kogo pożreć". Nie chcieliście słuchać, bo uważaliście, że wiecie lepiej. No i macie, co chcieliście.

Czasem mam wrażenie, że jesteście podobni do tych panien, które z lampami wyszły na spotkanie swojego Pana, a nie wzięły ze sobą oliwy. Pamiętacie, co powiedział im, gdy zjawiły się spóźnione na uczcie, którą wyprawił? „Zaprawdę, powiadam wam, nie znam was" – tak im powiedział. Czy i Wy chcecie, by ludzie powiedzieli Wam podobne słowa? Pewnie Was to zaboli, ale ja powiem Wam, że od dłuższego czasu skręcacie w drogę wiodącą ku przepaści. Niekiedy udaje się Was wprowadzić na ścieżkę właściwą, ale prawie natychmiast schodzicie na manowce. Tak dalej być nie może. Dostaliście talenty, ale nie potraficie ich pomnażać. Wyrzucą Was w końcu „na zewnątrz – w ciemności!", gdzie „będzie płacz i zgrzytanie zębów".