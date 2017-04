Tomasz Terlikowski: Czas wiary w demokrację w Europie się skończył

Od jakiegoś czasu publicystykę polityczną w świecie zachodnim zdominowało zrzędzenie.

Komentatorzy (a coraz częściej także politycy), zamiast analizować świat, szukać rozwiązań, zajmują się głównie narzekaniem, że rzeczy nie idą w kierunku, który oni sobie wykoncypowali. I tak, choć gołym okiem widać, że historia się nie skończyła, a liberalna demokracja nie jest ani jedynym, ani nawet wymarzonym systemem władzy, to liderzy opinii zajmują się ubolewaniem, że oto w kolejnym kraju zwyciężyli zwolennicy władzy bardziej totalnej, a demokracja ma się coraz gorzej, prawa człowieka są łamane, a wartości zachodnie coraz powszechniej odrzucane.

Ubolewanie, a tym bardziej zrzędzenie, nie ma jednak najmniejszego znaczenia politycznego. Europejscy komentatorzy mogą sobie poubolewać, a politycy mogą wydać pełne oburzenia oświadczenia, ale od tego nie zmienią się ani Turcja (by przywołać najnowszy przykład), ani Iran, ani Chiny czy Rosja. Nie zmieni ich także udawanie, że są one innymi krajami, niż są w rzeczywistości (co robiono przy rozmaitej maści resetach, które miały sprawić, że Władimir Putin z bezlitosnego przedstawiciela KGB przekształci się w łagodnego, europejskiego demokratę). Obie te metody są zwyczajnie nieskuteczne, tak jak nieskuteczne jest zrzędzenie „babć" czy „cioć", które wciąż ubolewają i narzekają na swoje dzieci albo... – co równie mało skuteczne – zachwycają się nimi niezależnie od tego, co one zrobią. W obu przypadkach nie ma mowy o skutecznym oddziaływaniu na bliskich.