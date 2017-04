Michał Płociński: Demokrację w Stanach Zjednoczonych zbudowano na dostępie do broni

Wyobraźmy sobie, że żyjemy w anarchii. Nie istnieje państwo, które nas wszystkich chroni, każdy sam musi dbać o własne interesy i bezpieczeństwo.

W końcu ktoś rzuca pomysł: „Niech wszyscy oddadzą całą broń Joemu Jonesowi i jego krewnym. I niech Jones i jego rodzina rozstrzygają wszelkie spory między nami. Będą nas chronić przed agresją i oszustwem ze strony innych. Gdy Jonesowie będą mieli całkowitą władzę i zdolność rozstrzygania sporów, wszyscy będziemy nawzajem chronieni. Zapewnijmy też Jonesom wynagrodzenie za ich usługi". Czy beztrosko przystaniemy na tę propozycję?

To oczywiście metafora państwa. Ojcowie założyciele Stanów Zjednoczonych i im współcześni mieli poważne wątpliwości, na ile można ufać Jonesom. Myśl republikańska, stojąca za powstaniem USA, konstytucji i Karty praw, traktuje państwo i jego monopol na stosowanie przemocy niezwykle podejrzliwie. Dlatego amerykańska filozofia społeczna tak wielką rolę przypisuje prawu obywatela do posiadania broni. To nie tylko prawo do obrony przed zbirem. Amerykanie wierzą, że potrzebują własnej broni po to, by móc obronić się przed państwem.