Superman, Batman i X-Men czyli droga komiksów na kinowy szczyt

Pod koniec lat 70. wydawnictwo Marvel wykupiło całostronicowe reklamy w magazynie „Variety". Szukało potencjalnych kupców praw do ekranizacji przygód swoich superbohaterów. Nie pojawiła się ani jedna oferta. Dziś na liście dziesięciu najbardziej dochodowych filmów w historii kina trzy to produkcje właśnie Marvela.

Historia komiksów o superbohaterach to opowieść o rywalizacji dwóch wielkich wydawnictw. Do starszego DC należą takie postaci, jak Batman, Superman, Flash czy Wonder Woman. A Marvel stworzył m.in. Spider-Mana, grupę X-Men, Iron Mana, Kapitana Amerykę, Avengersów i Strażników Galaktyki. Ich starcie ze stron komiksów, przeniosło się do kinowych sal. DC to część koncernu Time Warner, a Marvel od 2009 r. należy do Disneya. Wyniki finansowe i liczby sprzedanych biletów pokazują, że gra jest warta świeczki.

Gdy Marvel dawał ogłoszenie w „Variety", jego największy konkurent miał już na koncie jedną gorąco przyjętą ekranizację: „Supermana" z 1978 r. z Christopherem Reeve'em w roli głównej. Film zarobił na całym świecie 300 mln dol. i był drugim najbardziej dochodowym filmem roku (przegrał tylko z musicalem „Grease"). Doczekał się trzech nominacji do Oscara i choć nie wygrał w żadnej kategorii, to otrzymał specjalną nagrodę za efekty specjalne. Zarówno krytycy, jak i publika byli zachwyceni.

Obserwując sukces „Supermana", Stan Lee, jeden z ojców Marvela, musiał wyć z zazdrości. Choć stworzył dziesiątki komiksowych postaci, od dawna był znudzony tą formą przekazu. Jego ambicje sięgały dalej – do Hollywood. Miał na koncie współpracę z telewizją, ale jej owoce były niskobudżetowymi szmirami. W serialu „The Incredible Hulk" z przełomu lat 70. i 80. w tytułową rolę wcielał się pomalowany na zielono zapaśnik, który w żaden sposób nie przypominał pierwowzoru z kart komiksu.

W kinach tylko w RFN i Francji

Stanowi Lee tak bardzo zależało na porządnej ekranizacji, że nawet przeprowadził się specjalnie do Los Angeles. Teoretycznie zainteresowanych nie brakowało, ale w praktyce filmy co najwyżej osiągały stadium projektu, nigdy nie trafiając na ekran.

Dopiero w 1986 r. po latach produkcyjnej męki do kin wszedł satyryczny „Kaczor Howard". Opowiadająca o przygodach antropomorficznej kaczki z kosmosu komedia nie była stricte superbohaterska, bazowała jednak na komiksie. Dziś można ją znaleźć na listach najgorszych filmów wszech czasów. Lee – szczęśliwie dla siebie – nie był jednak szczególnie zaangażowany w ten projekt. Pomysł ekranizacji wyszedł bowiem od... George'a Lucasa, który został producentem wykonawczym filmu. Twórca „Gwiezdnych wojen" pewnie nie wspomina tego z sentymentem. Późniejszych filmów Marvela próżno było szukać w amerykańskich kinach. „The Punisher" z Dolphem Lundgrenem trafił do kin tylko w RFN i Francji. W USA wylądował na kasetach wideo i to dopiero po dwóch latach od premiery. A niskobudżetowy „Kapitan Ameryka" zadebiutował od razu w telewizji. Jeszcze większym kuriozum był „The Fantastic Four" (1994), który premiery w ogóle się nie doczekał.

Tymczasem DC przypieczętowało sukces ciepło przyjętym „Supermanem II" (1980). A później pogrzebało go fatalnymi odsłonami z numerami III i IV. Odkuło się w 1989 r. legendarnym „Batmanem" z Michaelem Keatonem. Wyreżyserowany przez Tima Burtona film fascynował gotycką atmosferą miasta Gotham i kreacją Jacka Nicholsona w roli szalonego Jokera. Zarobił ponad 400 mln dolarów. „Powrót Batmana" (1992) był logiczną kontynuacją, dodając Michelle Pfeiffer w roli Kobiety-Kota i Danny'ego DeVito jako przesiąkniętego złem Pingwina. Za kolejne przygody Człowieka Nietoperza wziął się jednak nie Burton, ale Joel Schumacher. Ze zmianą reżysera przyszła radykalna zmiana stylistyki, wytwórni zależało bowiem na trafieniu do młodszej publiki. Kolorowe, chwilami wręcz głupkowate „Batman Forever" (1995) oraz „Batman i Robin" (1997) były w oczach krytyków i fanów komiksu spektakularnymi klapami. Pierwszy odniósł jeszcze sukces finansowy, ale wynik drugiego był co najwyżej średni. „Chyba zabiliśmy tę markę" – przyznał szczerze wcielający się w Batmana George Clooney.

„Czy wie pan, ile kosztował ten kostium?!"

Wyraźnie zapóźniony w filmowym wyścigu Marvel borykał się w latach 90. z coraz większymi problemami finansowymi. W 1996 r. stanął nawet na krawędzi bankructwa. Budżet łatał m.in. sprzedażą licencji. Jedną z ofiar restrukturyzacji stał się znany z mitomanii, megalomanii i skłonności do używek Stan Lee. Odstawiony na boczny tor musiał zadowolić się rolą ikony z przeszłości. Nową twarzą filmów Marvela został Avi Arad, urodzony w Izraelu potomek ocalałych z holokaustu polskich Żydów. To właśnie prężne działania Arada stoją za narodzinami nowego gatunku filmowego: kina superbohaterskiego.

Choć DC udanie – przynajmniej częściowo – przeniosło na ekrany Supermana i Batmana, to o oddzielnym gatunku mówi się dopiero od trzech filmów z przełomu lat 90. i dwutysięcznych. Najpierw był trochę zapomniany „Blade: Wieczny łowca" (1998). Wesley Snipes wcielił się w rolę tytułowego bohatera – czarnoskórego wampira i łowcę wampirów w jednej osobie. Mimo chłodnego przyjęcia przez krytykę, film zarobił na sprzedaży biletów 131 mln dol. przy ledwo 40-milionowym budżecie. Uznany w kręgach fanów za kultowy, doczekał się dwóch kontynuacji. W przeciwieństwie do większości późniejszych filmów o superherosach nie bał się mrocznej, nieodpowiedniej dla młodszych widzów atmosfery.

Istną rewolucję zapoczątkował jednak w 2000 r. film „X-Men", wierna pierwowzorowi historia dwóch zwaśnionych grup mutantów o nadprzyrodzonych mocach. W rolę kierującego szkołą superbohaterów Profesora X wcielił się Patrick Stewart. Najsłynniejszym X-Menem, czyli obdarzonym wybuchowym temperamentem Wolverinem, został zaś australijski aktor Hugh Jackman. Produkcja zyskała uznanie zarówno krytyków, jak i fanów komiksów. Zyski z biletów sięgnęły 300 mln dol. i 22 lata po pierwszym „Supermanie" Marvel doczekał się hitu na podobnym poziomie.

Sukces filmu „X-Men" wygląda jednak blado przy tym, co już dwa lata później dokonał „Spider-Man". Film przyniósł z biletów przychody na poziomie aż 822 mln dol., a w samych Stanach Zjednoczonych zobaczyło go prawie 70 mln widzów. Otrzymał też dwie nominacje do Oscarów (choć w mało prestiżowych kategoriach). Efekty specjalne oszałamiały, fani byli zachwyceni, a krytycy znowu przychylni. Reżyser Sam Raimi ubrał przygody najpopularniejszego bohatera Marvela w prostą historię o miłości. Kolejne odsłony sagi o X-Menach potwierdziły silną pozycję kinowych mutantów. Zgodnie z prawami biznesu marka musiała się rozwijać, w związku z tym wytwórnia postawiła na solowe przygody najpopularniejszego bohatera. „X-Men Geneza: Wolverine" (2009) nie przypadł jednak fanom do gustu. Hugh Jackman ponownie znakomicie odnalazł się w głównej roli, ale sama historia traktowała materiał źródłowy bardzo swobodnie. Uwielbiany przez fanów bohater Deadpool został ukazany w karykaturalny, niezgodny z oryginałem sposób. Znany z bezwzględności i wyposażony w ogromne pazury Wolverine, którego komiksowe przygody skierowane były do dojrzałego odbiorcy, tu został dostosowany do amerykańskiej kategorii wiekowej PG-13 (od lat 13) i z brutalnego bohatera dla dorosłych stał się herosem dla młodzieży. Film odniósł umiarkowany sukces finansowy.

Brak szacunku do komiksów zarzucano wszystkim powstającym w tym czasie filmom. Fani uważali, że wykorzystując uwielbiane przez nich marki, kino superbohaterskie powinno w pierwszej kolejności trafiać właśnie do nich. A paradoksalnie to oni mieli do filmów najwięcej zastrzeżeń. Nie odpowiadało im spłycanie wątków, efekciarstwo i usilne dostosowywanie przekazu do młodszych widzów. Znakomicie problemy te obrazuje anegdota z planu „Spider-Mana". Na dość wczesnym etapie produkcji o konsultację poproszono Briana Michaela Bendisa, znanego scenarzystę komiksowego. Zaproszenie było czysto kurtuazyjne, jednak nieobyty w filmowym świecie autor potraktował prośbę serio i zaczął udzielać filmowcom rad. Najbardziej krytykował milczenie bohatera. W komiksach Człowiek Pająk znany jest z dodawania sobie animuszu zabawnymi komentarzami, które wytrącają wrogów z równowagi. Bendis napisał kilka dowcipów, sugerując, że bohater powinien wyśmiewać zieloną zbroję głównego złoczyńcy. Przedstawiciele wytwórni nie kryli irytacji: – Czy wie pan, ile kosztował ten kostium?! – spytali z oburzeniem.

Inne filmy Marvela z tamtego okresu notowały z czasem coraz gorsze wyniki finansowe. Miały kiepskie recenzje, a ciągnąca się za nimi opinia kina klasy B kazała bardziej utalentowanym twórcom i aktorom omijać je szerokim łukiem. Ben Affleck do dziś otwarcie przeklina swoją rolę w „Daredevilu", a Chris Evans po dwóch częściach „Fantastycznej Czwórki" długo zastanawiał się nad rezygnacją z roli kultowego Kapitana Ameryki. Uznania nie zdobył ani reżyserowany przez Anga Lee „Hulk", ani niskobudżetowy „Punisher", a nawet opowiadający o przeklętym przez diabła motocykliście „Ghost Rider". Na szczęście pod koniec dekady Marvel wpadł na nowy pomysł, jak kinowo ugryźć swoje komiksy.

Nowe otwarcie gatunku

Odpowiedź DC na ofensywę Marvela była początkowo nader skromna. Ich pierwszy po latach superbohaterski film ukazał się dopiero w 2004 r. Luźno oparta o komiksową postać „Kobieta-Kot" zdobyła cztery... Złote Maliny, czyli anty-Oscary dla najgorszych filmów roku. Odbierając „nagrodę", wcielająca się w główną bohaterkę Halle Berry podziękowała wytwórni za wybranie jej do roli „w tym kawałku gów...". Zyski z kin wyniosły jedynie 82 mln dol. i nawet nie zwróciły kosztów produkcji. Jednak DC miało asa w rękawie. Okazała się nim nowa trylogia o Batmanie w reżyserii Christophera Nolana. Dla niezależnego reżysera i scenarzysty przygody Człowieka Nietoperza okazały się przepustką do hollywoodzkiej pierwszej ligi. Osadził superherosa jak najmocniej w realizmie, nie bojąc się atmosfery thrillera dla dorosłego widza. Batmobil, kostium i gadżety Batmana zostały w nowym filmie eksperymentalnymi projektami wojskowymi. Bohater był amerykańską wersją Jamesa Bonda, tyle że w kostiumie nietoperza. Zadowalający wynik finansowy filmu „Batman – Początek" (2005) blaknie przy dokonaniach drugiej części. Gwiazdą „Mrocznego Rycerza" (2008) okazał się nie tyle Batman, ile rewolucyjnie przedstawiony Joker. Zresztą genialny Heath Ledger otrzymał za tę rolę Oscara. Film zarobił w kinach ponad miliard dolarów, co uczyniło go najbardziej dochodową produkcją superbohaterską w historii. A „Mroczny Rycerz powstaje" (2012) jeszcze ten wynik poprawił. Przeciwnikiem Batmana został Bane (w tej roli Tom Hardy), a komentarz polityczny zawarty w filmie pozostaje zaskakująco aktualny do dziś. Przemowę złoczyńcy wygłoszoną w momencie przejęcia władzy nad miastem Gotham porównywano do mowy inauguracyjnej... Donalda Trumpa.

W tym czasie Marvel, zamiast sprzedawać licencje do filmów o swoich bohaterach, postanowił robić o nich filmy samodzielnie. Zaczął od odzyskiwania praw do marek. Pierwszymi produkcjami nowo powstałej wytwórni filmowej Marvel Studios były „Iron Man" i „Incredible Hulk". Trafiły na ekran w 2008 roku. Rok później cały Marvel za kwotę 4 mld dol. przeszedł w ręce Disneya, co tylko ułatwiło mu prace nad kolejnymi filmami. Do roli Iron Mana zaangażowano Roberta Downeya Juniora. Nie był to oczywisty kandydat. Uznawany za niezwykle utalentowanego aktor znany był ze swoich narkotykowych ekscesów i problemów psychicznych. Marvel Studios postanowiło mu jednak zaufać. Osobiste doświadczenia aktora pasowały do postaci egotycznego Tony'ego Starka, bohatera borykającego się z alkoholizmem. Aktor odwdzięczył się z nawiązką, stając się niepowstrzymaną lokomotywą ciągnącą kinowego Marvela do dziś.

„Iron Man" był przezabawny, oszałamiał efektami specjalnymi i nie bał się komiksowych korzeni. Traktując je z szacunkiem, ale i odpowiednim dystansem, zdobył serca fanów. Będąc przy tym zwyczajnie świetnym filmem, zasłużył na uznanie szerszej publiki i prawie 600 mln dol. dochodu. „Incredible Hulk" nie powtórzył jego sukcesu, ale wyobraźnię widzów rozpaliła scena umieszczona po napisach. Pojawiał się w niej... Iron Man. Pomysł Marvela był rewolucyjny. Odtąd wszystkie filmy miały toczyć się w jednym świecie, choć każde dzieło stanowiło odrębną całość. Wydarzenia z jednej produkcji miały efekt w innych, ale nie były niezbędne do zrozumienia fabuły. Herosi mieli się jak najczęściej spotykać, współdziałając albo konkurując. Już „Kapitan Ameryka: Pierwsze starcie" (2011) wprowadził zalążki wątków, które przewijają się w filmach do dziś. Ich kulminacji doczekamy się dopiero w 2019 r., po 11 latach i ponad 20 tytułach od startu filmowego uniwersum Marvela (nazywanego MCU – Marvel Cinematic Universe).

Do zrobienia „Avengers", a więc ekranizacji przygód drużyny herosów z 2012 r., zatrudniono Jossa Whedona, twórcę kultowych seriali „Buffy: Postrach wampirów" i „Firefly". Ten zaczął od bezlitosnej krytyki scenariusza i wyrzucenia go do kosza. Końcowy rezultat był przesiąknięty charakterystycznym stylem reżysera. Herosi przypominali dysfunkcyjną, ale zgraną rodzinę, dialogi były szybkie i zabawne, a humor przeplatał się z wartką akcją. 1,5 mld dol. zysku uplasowało „Avengers" na trzecim miejscu najbardziej dochodowych filmów wszech czasów – tuż za „Titanikiem" (1997) i „Avatarem" (2009).

Sukces finansowy to za mało

Marvel miał dobrą rękę do doboru aktorów i twórców i nie bał się zmian. Ściągnął do kin tłumy na „Ant-Mana", bohatera komunikującego się z mrówkami. Z drugoligowej w komiksach grupy Strażników Galaktyki zrobił ikony popkultury. Najbardziej zaskakującym sukcesem była zaś precedensowa umowa z Sony, do którego ciągle należą prawa do postaci Spider-Mana. Dzięki niej Człowiek Pająk pojawił się w produkcji „Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów" (2016) i stał się częścią kinowego uniwersum. W tym roku zobaczymy go w nowym „solowym" filmie. Jego mentorem zostanie nie kto inny, jak Iron Man!

Największą filmową rewolucję XXI w. szybko podłapali inni. „Kinowe uniwersum" to najgorętszy trend w Hollywood. Swój świat tworzy choćby wytwórnia Universal, ożywiając kultowe horrory. W tym roku zobaczymy „Mumię", a kolejnymi postaciami, które doczekają się nowych filmów, będą Frankenstein, Niewidzialny Człowiek czy Dracula. Swój świat dostały też wielkie potwory: w 2020 r. do kin trafi „Godzilla vs. Kong". Marvel pomysł na swoje uniwersum wprowadza także do seriali. Wchodząc w kooperację z Netfliksem, zamierza połączyć cztery seriale o superbohaterach w jeden wspólny tasiemiec – „The Defenders". Pierwszy sezon przygód drużyny herosów trafi do telewizji już w tym roku.

Największym przegranym mody na uniwersum okazał się komiksowy konkurent Marvela. Gdy Nolan dopiero powoli kończył swoją trylogię o Batmanie, lokomotywa Marvela była już rozpędzona. Przygotowanie kolejnej wersji przygód Człowieka Nietoperza musiało zająć kilka lat, a nie mogło być przecież kinowego świata DC bez Batmana. Prawdziwym sprawdzianem był więc dopiero film „Batman v Superman: Świt sprawiedliwości" (2016). Choć skumulowana siła marek zadziałała i film zarobił prawie 900 mln dol., to był krytykowany ze wszystkich stron. Punktowano nielogiczność scenariusza, fatalną grę aktorską i nadmierny patos. Mający premierę niecałe pięć miesięcy później „Legion samobójców" (2016) znowu zawiódł krytyków i fanów. Odniósł co prawda sukces finansowy, lecz to za mało, by pociągnąć obliczony na lata kinowy świat. Do tego trzeba oddanej publiki. Na ten rok DC zaplanowało „Wonder Woman", opowieść o Amazonce walczącej podczas I wojny światowej, i „Ligę sprawiedliwości", czyli spóźnioną o pięć lat odpowiedź na „Avengers". Dotychczasowe zwiastuny sugerują lżejszy ton, więcej humoru i... powtórkę po Marvelu. W tym wyścigu mało kto stawia dziś na DC.

Marvel też ma swoje problemy. Wymyślona w 2008 roku formuła familijnego filmu superbohaterskiego powoli się wyczerpuje. Mimo świetnych efektów i znakomitego Benedicta Cumberbatcha w roli Doktora Strange'a, film o nim był w zasadzie kalką „Iron Mana". Fani mocno już narzekają, choć ciężko powiedzieć, kiedy tych filmów zacznie mieć dosyć szeroka publiczność. Z każdym rokiem do kin trafia coraz więcej produkcji. Wywołaną przez Marvela modę chcą wykorzystywać inni, przez co widzieliśmy już m.in. dwie nowe produkcje o Wojowniczych Żółwiach Ninja i film o Power Rangers. Trudno nie odnieść wrażenia, że zbliżamy się do masy krytycznej.

Czas bohaterów przeminął

Forpocztą zmian może być pozostawiona sama sobie wytwórnia 20th Century Fox, która nie odsprzedała Marvelowi praw do serii o grupie X-Menów. Żadna z części nowej trylogii nie była tak wielkim sukcesem jak produkcje Marvela, lecz ich wyniki nie były złe. Nawet kolejny „solowy" Wolverine udał się całkiem nieźle. Prawdziwym objawieniem i zupełnym zaskoczeniem okazał się za to „Deadpool" (2016). Uwielbiający tę postać Ryan Reynolds, odkąd tylko zagrał ją w nieudanym „X-Men Geneza: Wolverine", chodził za wytwórnią, prosząc o środki na solowy film, który oddałby sprawiedliwość kultowemu antybohaterowi. W końcu dostał zielone światło. I mocno ograniczony budżet, który ostatecznie wyniósł 58 mln dol. Podjęcie ryzyka i stworzenie superbohaterskiego filmu dla dorosłych zdecydowanie się opłaciło. Przepełniona absurdalnym humorem, brutalna i wulgarna produkcja zarobiła prawie 800 mln dol., także dzięki trafionemu w dziesiątkę marketingowi. Drugą część szybko zapowiedziano na 2018 r. Jeszcze większym sukcesem okazał się tegoroczny „Logan" (do kin trafił 3 marca). To film o Wolverinie, wreszcie oddający sprawiedliwość komiksom. Dosadnie brutalny, przeznaczony tylko dla dorosłych, pokazuje bohatera tak jak zawsze pragnęli tego fani i twórcy oryginału. Zmęczony życiem, starzejący się heros opiekuje się cierpiącym na chorobę psychiczną mentorem. Niespodziewanie w jego życiu pojawia się dziewczynka o podobnych do niego mocach. Wolverine, choć nie chce, musi ją ratować.

„Logan" to niezwykle ciekawa, dystopijna wizja Ameryki w 2029 r. i jednocześnie antywestern w świecie superbohaterów. Jak żaden film gatunku nie boi się poważnych tematów, będąc czymś więcej niż tylko popcornową rozrywką. Miał premierę na festiwalu w Berlinie i został entuzjastycznie przyjęty przez publiczność. W miesiąc zarobił prawie 600 mln dol. Miłośnicy komiksów są zachwyceni, mówią nawet o najlepszej superbohaterskiej produkcji w historii, pod czym łatwo się podpisać. Tylko że po tym filmie trudno będzie wymyślić coś nowego. 17 lat po pionierskiej produkcji „X-Men", „Logan" symbolicznie zamyka superbohaterski gatunek.

Ze swoimi postaciami żegnają się Hugh Jackman (Wolverine) i Patrick Stewart (Profesor X). Zresztą fabuła filmu dobrze pasuje do takiego pożegnania. Wolverine niczym główny bohater „Bez przebaczenia" Clinta Eastwooda dobrze wie, że czas herosów już przeminął. Nie chce się angażować. Nie widzi dla siebie miejsca w niszczejącym świecie opanowanym przez korporacje. Profesor X to zaś echo dawnych czasów i dawnych filmów. Ciągle naiwnie wierzy w banalne, przebrzmiałe ideały o wielkiej odpowiedzialności, z którą wiąże się równie wielka moc. Niestety wygląda na to, że jest szalony.