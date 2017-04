Przemysław Wipler żegna się z polityką

Zakładał stowarzyszenie KoLiber, Fundację Republikańską, współpracował z Donaldem Tuskiem, do Sejmu trafił jako poseł PiS, by ostatecznie związać się z Januszem Korwin-Mikkem. Jeden z najbardziej barwnych polskich polityków młodego pokolenia rzuca ręcznik.

Przemysław Wipler skończył z polityką. Ze sceny odchodzi postać wzbudzająca wyjątkowe emocje. Jedni cenią jego talent organizacyjny i polityczną sprawność, drudzy przekonują, że nie da się z nim współpracować, bo wcześniej czy później wszystkich skłóci i partię, w której działa, doprowadzi na skraj przepaści. On sam raczej nie dostrzega własnych błędów, nie zwykł też przepraszać czy to wyborców, czy to kolegów, z którymi współpracuje. Stąd też dwie odmienne opinie. On sam i jego najbliżsi współpracownicy woleliby postrzegać go jako Roberta Lewandowskiego polskiej polityki, który zmuszony jest do gry w GKS Katowice, czyli w niższej lidze. Dla innych pozostaje politykiem, który czegokolwiek się dotknie, zostawia po sobie zgliszcza.

– Kolega Wipler to człowiek o dużych zdolnościach, naprawdę dużych, ale ma też talent do tego, że skłóca się z każdym, z kim się spotyka. Kłóci się z własnymi ludźmi. Ściąga ludzi do partii, nie mijają trzy miesiące, pół roku i jest z nimi skłócony – mówił o nim w wywiadzie udzielonym IWOG TV Janusz Korwin-Mikke, prezes partii Wolność.