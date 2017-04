TA: Stanisław Żelichowski: To ma być nepotyzm?

Stanisław Żelichowski, były poseł PSL: Gdy dziecko lekarza samo zostaje lekarzem i pracuje w tym samym szpitalu co rodzic, to się mówi, że kontynuuje tradycję rodzinną. A gdy dziecko rolnika idzie pracować do agencji rolnej, to jest nepotyzm.

Jak się czuje człowiek, który 30 lat spędził w Sejmie, a teraz jest poza nim?

Dobrze. Wchodząc do polityki zaplanowałem sobie, że aż do emerytury będę do siebie przekonywał wyborców. Nie zawsze się to udaje, politycy się wypalają i przestają być wybierani, ale moje życie tak się ułożyło, że choć mieszkam w tym samym domu od 40 lat, to jestem już w trzecim województwie i w trzeciej diecezji. Co się wypaliłem w jednym województwie, to byłem przenoszony do innego i zaczynałem od nowa (śmiech).