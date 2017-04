Jarosławie, szanuj Andrzeja z Pałacu

Bracia moi! Jakże się cieszę z tego, że wyciągacie wnioski z tego, co do Was piszę.

Raduję się, że zaczynacie czerpać z nauczania Siewcy oraz jego doradców! Nie masz pojęcia, miłujący „prawo i sprawiedliwość" Jarosławie, jak bardzo się cieszę, żeś wreszcie przypomniał sobie, że „jeśli twoja ręka lub noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie", a „jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie!". Lepiej jest bowiem być ułomnym lub chromym...

O jakże się cieszę, że strzeżesz się fałszywych proroków, którzy przychodzą do Ciebie „w owczej skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami". Ten zdecydowany ruch w sprawie Bartłomieja był nieunikniony. Bacz jednak proszę na Antoniego. Nie prowokuj go, nie rozdrażniaj. Wszak wiesz, że człek to impulsywny i nieprzewidywalny, a jego anioł ma na niego wpływ raczej niewielki. Pilnujcie się, by jakiś większy podział się z tego między Wami nie zrobił. Prorok Jeremiasz wieki temu pisał: „Jeden zwodzi drugiego, nie mówiąc prawdy; przyzwyczaili swój język do kłamstwa". Nie może być czegoś takiego między Wami!