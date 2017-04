Moje nieszczęście medyczne

Gdy człowiek leży w klinice, czekając na ten prawie nieuchwytny moment, kiedy przechodzi z jawy do niebytu, czyli do pełnego znieczulenia, przypominają mu się inne wesołe przypadki medyczne.

Tym razem, przewrócona na przejściu dla pieszych przez rowerzystę, usłyszałam trzask i wpadłam w rozpacz, że rozbił się mój telefon. Na szczęście telefonowi nic się nie stało, a za to trzasnęło moje ścięgno Achillesa. Operacja i dziesięć tygodni gipsu. Chyba coś prześladowało mnie od zawsze, bo nawet dzisiaj, kiedy wchodzę na niewielki kamyk, mój brat Jean Pierre krzyczy: „Złaź –znów mi przypominasz, jak spadłaś głową w dół, kiedy miałaś pięć lat". Tego nie pamiętam, ale pamiętam swój pierwszy polityczny przypadek medyczny.

7 listopada 1967 roku, 50. rocznica Wielkiej Rewolucji Październikowej. Na bramie UW wisi Wielka Czerwona Flaga, jest silny wiatr, flaga spada mi na głowę i tracę przytomność. Może to był początek tego, co pewien Redaktor Naczelny nazwał moim zoologicznym antykomunizmem. Następna wesoła przygoda medyczna byłaby banalna, gdyby nie to, że pojawił się lekarz mówiący po polsku. Kilkadziesiąt kilometrów od Filadelfii dostałam zapalenia wyrostka robaczkowego i zawieziono mnie na ostry dyżur. Byłam w Stanach od kilku miesięcy i mimo 10 lat uczenia się angielskiego w Polsce niczego nie rozumiałam. Lekarze zadawali mi różne pytania, a ja odpowiadałam: „do not understand", więc wezwano innego lekarza, bardzo przystojnego, wyglądającego jak dr Kildare ze słynnego brytyjskiego serialu, który uśmiechnął się i spytał słodkim głosem: „Łoni pytają, czy pani sroła". „Pan z Polski?" – spytałam. „Babcia goralka", odpowiedział.