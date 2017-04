Michał Szułdrzyński: Gdy katolicy potępiają katolicką etykę

Duża część katolików w Belgii od kilkunastu dni jest w szoku. A to za sprawą młodego filozofa z Uniwersytetu w Louvain (UCL), który został zawieszony przez władze uczelni. Czym zawinił Stephane Mercier?

Otóż podczas obowiązkowego dla studentów kierunków politechnicznych wykładu z filozofii zaproponował dyskusję o etyce. Postanowił przeanalizować moralne aspekty przerywania ciąży. Zachęcając uczestników zajęć do dyskusji, profesor przedstawił im argumenty przemawiające za tezą, że aborcja jest morderstwem. Studenci poczuli się oburzeni takim postawieniem sprawy i zaalarmowali lewicową organizację, która poskarżyła się na wykładowcę. Argument był taki, że przecież aborcja jest w wielu przypadkach w Belgii legalna, jest prawem kobiety, nie wolno jej więc nazywać morderstwem.

Władze uczelni zareagowały natychmiast i postanowiły zawiesić Merciera i przeprowadzić postępowanie dyscyplinarne. Nie byłoby w tym może nic nadzwyczajnego, gdyby nie kilka faktów. Otóż, po pierwsze, UCL to uczelnia... katolicka. Tymczasem zdaniem rzeczniczki tego uniwersytetu Tani Van Hemelryck zachowanie prof. Merciera było absolutnie nie do zaakceptowania, ponieważ uderza w wartości reprezentowane przez uczelnię. Ale to nie koniec niespodzianek. Od wypowiedzi młodego filozofa odciął się... rzecznik belgijskiego episkopatu jezuita ks. Tommy Scholtes: – Słowa Stephana Merciera wydają mi się karykaturalne. Słowo „morderstwo" jest zbyt mocne – powiedział. Zdaniem księdza odpowiedzialnego za komunikację belgijskich biskupów wypowiedzi młodego naukowca z UCL stoją w sprzeczności z nauczaniem papieża Franciszka, który wzywa do miłosierdzia, wrażliwości. W dodatku ks. Scholtes uznał, że takie stawianie sprawy aborcji, jak podczas zajęć prof. Merciera, szkodzi Kościołowi...