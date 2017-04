Jan Maciejewski: Karol Marks i sztuczna inteligencja

Możliwe, że w przyszłości sztuczna inteligencja będzie mogła bez porównania lepiej od ludzi analizować świat, ale niekoniecznie będzie w stanie go zrozumieć.

Konstrukt sztucznej inteligencji, stworzonej przez człowieka i stopniowo przejmującej kontrolę nad jego życiem jest przynajmniej dotychczas najpełniejszą realizacją marksowskiej obawy przed alienacją. Polega ona na oderwaniu się tworu ludzkiej działalności od swego twórcy, przeciwstawienia się mu, a ostatecznie doprowadzenie do podporządkowania człowieka efektom jego pracy; rzeczom, które wytwarza. Świat staje się „urzeczowiony", relacje między ludźmi są wyprane z tego, co swoiście ludzkie – zaczynamy traktować siebie nawzajem jak przedmioty.

W tekście „Koniec człowieka jakiego znamy" opublikowanym przed tygodniem w „Plusie Minusie" Grzegorz Lewicki przywołuje diagnozę Yuvala Noaha Harariego, który twierdzi, że tylko kwestią czasu jest pokonanie człowieka przez sztuczną inteligencję. „A to dlatego, że nasza cywilizacja potrzebuje dziś umiejętności związanych z pamiętaniem, analizowaniem i rozpoznawaniem wzorców i regularności. W ogóle nie potrzebuje natomiast stanów świadomych". Maszyny potrafią analizować nieporównywalnie więcej danych niż ludzie i robią to dużo szybciej. Jeżeli więc byłoby prawdą, że z punktu widzenia rozwoju cywilizacji liczy się wyłącznie wąsko rozumiana, „operacyjna", inteligencja, to jest już po nas. Stworzyliśmy rzecz, która uczyniła nas kompletnie zbędnymi.