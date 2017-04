Roman Dmowski i Rosja. Przyszłość niepodległej Polski a rewolucja lutowa

Zaledwie kilka dni po przewrocie w Piotrogrodzie Roman Dmowski spotkał się z brytyjskim ministrem spraw zagranicznych lordem Arthurem Balfourem. Tłumaczył, że Rosja pogrąża się w chaosie i państwa zachodnie muszą znaleźć nowe punkty oparcia dla swych interesów w naszej części Europy. Przekonywał, że silna, duża Polska mogłaby stać się fundamentem przyszłego porządku europejskiego.

Polacy! Dawny rząd polityczny Rosji, źródło waszej niewoli, a naszej niezgody, jest na zawsze zburzony. Wyzwolona Rosja reprezentowana przez Rząd Tymczasowy śpieszy się złożyć wam braterskie pozdrowienia, wzywa was do nowego życia i wolności. I dla was wybiła godzina wielkiego rozstrzygnięcia. Wolna Rosja wzywa was do swych szeregów do walki o wolność narodu. Naród rosyjski, który zrzucił jarzmo, przyznaje braterskiemu narodowi polskiemu pełne prawo stanowienia o swym losie z własnej woli".

Prawie dokładnie sto lat temu, 29 marca 1917 r. rewolucyjny Rząd Tymczasowy wydał odezwę do Polaków, w której za gwarancję pokoju w odnowionej Europie uznał niepodległość państwa polskiego, złożonego z „ziem o większości polskiej". Przy tym oskarżał obalony carski reżim o stosowanie względem Polaków przez lata polityki przesiąkniętej cynizmem i obłudą. Obalenie caratu otworzyło nowe perspektywy przed polskimi dyplomatycznymi wysiłkami na Zachodzie.