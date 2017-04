Lubryczyński i Gańko. Bez konia, ani rusz czyli dorożkarstwo warszawskie w XIX wieku

Konne taksówki krążyły po ulicach Paryża już w połowie XVII wieku. Były to karety należące do Nicholasa Sauvage'a, przedsiębiorcy prowadzącego działalność w gospodzie przyozdobionej podobizną świętego Fiakriusza.

To właśnie jemu zawdzięczały swoją nazwę – fiakry. Do Warszawy dotarły jednak po ponad wieku, kiedy to podobny interes otworzył niejaki Klavier. Kolejni odważni, Francuzi de Clair i d'Ossudy, latem 1777 roku zaoferowali mieszkańcom miasta zarówno wozy, jak i lektyki. Z uwagi na niesumienność, nieporadność i pijaństwo pracowników nie odnieśli spodziewanego sukcesu. W efekcie dorożki podbiły serca mieszkańców stolicy dopiero po utracie przez Polskę niepodległości.

Na rzetelne opracowanie ich historii musieliśmy czekać równie długo. Dopiero niedawno wyzwanie podjęli Łukasz Lubryczyński i Karolina Wanda Gańko. Ich książka „Dorożkarstwo warszawskie w XIX wieku" to świetnie napisane kompendium poświęcone historii dorożek. Autorzy przedstawiają w nim rozwój branży, opisują najpopularniejsze trasy, ceny i stroje, analizują zmiany zachodzące w konstrukcji pojazdów, a nawet obowiązujące przepisy prawne. Przyglądają się zarówno właścicielom przedsiębiorstw dorożkarskich, jak i ich pracownikom spędzającym nieraz i po kilkanaście godzin na koźle.