Tomasz Krzyżak: Prawda potrzebuje spokoju i ciszy

Drodzy Przyjaciele! Kilka razy pisałem do Was, że na sprawę Mateusza z kitką i jego organizację opuszczam zasłonę milczenia. Pozwólcie jednak, że na moment do niej powrócę.

Pamiętacie jak Wam mówiłem, że chciwość, pycha i obłuda to najkrótsza droga do upadku? Przypadek Mateusza i jego kolegów powinien Wam to dobitnie uświadomić. Wracam do tego, bo to Ty, Grzegorzu z naczepy, Ty Ryszardzie podróżniku, a także Ty, żółty Włodzimierzu, wydatnie przyczyniliście się do jego końca. Oczywiście, że sam jest sobie najbardziej winien, ale gdyby nie Wasze wsparcie, gdyby nie fakt, że w nim upatrywaliście jakiejś nadziei, być może dostrzegłby swoje błędy nieco wcześniej. Koniec. Więcej do tego nie wracam.

Bracia moi mili. Wielu z Was powtarza, że szuka prawdy. Wiem, że w tych dniach, gdy zbliżacie się do rocznicy największej tragedii, jaka spotkała Wasz naród po odzyskaniu wolności, słowo prawda będzie na Waszych ustach niemal nieustannie. Dobrze, że jej szukacie, bo przecież doskonale wiecie, że mimo wytężonej pracy miliardów takich jak ja, na ziemi rozpanoszyły się rozmaite uprzedzenia, iluzje i kłamstwa. I bardzo się trudno tego wszystkiego pozbyć. Bo mimo że prawda powoli wychodzi, objawia się, widać ją i słychać, to wielu ciągle pozostaje przy swoich iluzjach. Niektórzy żyją z rozpowszechniania złudzeń. Tak jak po tym, gdy Siewca powstał z grobu. Paru ludziom kapłani i uczeni w pismach zapłacili za to, by rozpuszczali wiadomość o tym, że to dwunastka jego doradców wykradła ciało z grobu. Minęło ponad dwa tysiące lat, a niektórzy wciąż w to wierzą...