Michał Szułdrzyński: Hymn na czas niepodległości

Im bliżej 100. rocznicy odzyskania niepodległoœci przez Polskę i im więcej pojawia się pomysłów na œwiętowanie, tym większy czuję niepokój.

Nie, wcale nie niepokojš mnie pomysły rejsów dookoła œwiata. Dobrze skonstruowane obchody to bowiem gra na wielu fortepianach – sztuka i kultura wysoka, ale też imprezy dla osób o mniej wyrobionych gustach. Nie mam też szczególnej ochoty brać udziału w hejcie wobec organizujšcej jeden z rejsów Polskiej Fundacji Narodowej. Znacznie łatwiej wyœmiewać różne pomysły, niż samemu wymyœlić coœ, co zapadnie Polakom w pamięć.

Bo to ostatnie zaczyna być najbardziej niepokojšce. Trochę się powzruszamy, politycy zrobiš sobie zdjęcia na tle łopoczšcych biało-czerwonych sztandarów i... nic z tego nie zostanie. Komuniœci na tysišclecie chrztu – by przegonić Koœciół – chcieli postawić 1000 szkół. Absolutnie nie namawiam do tego, by władze wolnej Polski w czymkolwiek naœladowały propagandę PRL. Chodzi mi o coœ innego – o to, by obchody nie były wyłšcznie œwietnš zabawš, patriotycznymi dziadami czy zapierajšcym dech w piersiach widowiskie...