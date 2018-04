Jacek Władysław Bartyzel: Mało kto ma odwagę bronić liberalizmu

Moje ostatnie tygodnie w Nowoczesnej były obserwacjš zbiorowego samobójstwa. PiS możemy pokonać, tylko oferujšc bardziej przekonujšce idee i system wartoœci, a nie odejœcie od systemu wartoœci - mówi Jacek Władysław Bartyzel, założyciel klubów liberalnych.

Plus Minus: Nowoczesna przestała być nowoczesna?

Nowoczesna przestała istnieć. Ta, do której ja się zapisywałem była liberalnš alternatywš dla Platformy Obywatelskiej. Przypomnę, że w kampanii mieliœmy happeningi, w których „kruszyliœmy partyjny beton".

Zabrałeœ kluby liberalne Nowoczesnej.

To za dużo powiedziane. One były moim pomysłem.

Ale ludzie z Nowoczesnej ci pomagali.

Pomagali, ale formuła od poczštku była taka, że nie robimy tego pod partyjnym szyldem. Od poczštku była to idea, by robić to nie „w", lecz „obok" partii. To jest zresztš miejsce dyskusji i refleksji, otwarte na przedstawicieli różnych partii i œrodowisk, a nie organizacja stricte polityczna.

I wszyscy od tej idei się odwracajš.

Nie można wierzyć złym radom przyjmowania retoryki PiS. Takim jak: „nie mówmy, że zabierzemy 500+, bo przegramy wybory". Albo „ludzie się od nas odwrócš, bo tniemy wydatki". Powiedzmy sobie jasno: PiS tworzył i promował od lat swojš narrację...