Wojowniczka Nadia Sawczenko

W cišgu dwóch lat przebyła drogę – jak się okazało, niezbyt długš – od bohatera Ukrainy do ukraińskiego więzienia.

Po raz pierwszy Nadia Sawczenko udzieliła wywiadu „Rzeczpospolitej" w lipcu 2016 r., gdy jako członek ukraińskiej delegacji przyjechała na szczyt NATO do Warszawy. Sprawiała wrażenie osoby, która cierpi na anoreksję. W oczy rzucała się wiszšca na jej wychudzonym ciele biała koszula, która wyglšdała, jakby była co najmniej kilka rozmiarów za duża. Nie miało to jednak nic wspólnego z przesadnš dbałoœciš o dietę, lecz z głodówkš, którš prowadziła w rosyjskim więzieniu. W trakcie dwóch lat spędzonych w niewoli odmawiała przyjmowania jedzenia w sumie przez ponad pół roku. Zagrożenie dla jej życia było na tyle poważne, że wylšdowała w końcu w szpitalu, gdzie rosyjscy lekarze musieli dożywiać jš na siłę za pomocš kroplówki.

Wspominajšc o tym, powiedziała, że była gotowa zagłodzić się na œmierć. – Rosjanie mieli dwa wyjœcia: oddać mnie tam (na Ukrainę – red.) żywš lub martwš. Trzeciej opcji nie było – mówiła.

Gdy pa...