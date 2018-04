Izu Ugonoh. Ostatnia nadzieja białych? To mi się podoba

Z dzieciństwa najbardziej pamiętam zaciœnięte pięœci w kieszeniach. Wiem, że to chore, ale myœlałem, że każdy szykuje się do walki – mówi Michałowi Kołodziejczykowi polski pięœciarz wagi ciężkiej Izu Ugonoh.

Plus Minus: Czy Polacy sš rasistami?

Gdyby tylko dlatego, że ma pan białš skórę, czuł się pan lepszy ode mnie, to byłby pan rasistš.

Pytam ogólnie, o Polaków.

Dużo częœciej spotykałem się w Polsce z bezpodstawnš agresjš, ignorancjš i głupotš, w żaden sposób niepodszytš ideologiš, nawet durnš. Przeszkadzałem komuœ, bo się wyróżniałem, a nie dlatego, że biała rasa jest najlepsza. To jak z Żydami. Ktoœ ich nie lubi, bo jego tata ich nie lubi i dziadek też, a sam żadnego Żyda nawet nie widział. Nie wiem, czy Polacy sš rasistami, wiem za to, że jest duża dyskryminacja.

Czarnoskórych?

W Polsce nie musisz mieć innego koloru skóry, żeby być dyskryminowanym. Wystarczy, że masz inne włosy albo piegi. A jak już masz tyle pigmentu co ja, to na pewno znajdzie się wiele powodów, żeby ci dokuczyć i uprzykrzyć życie. Nie będę się upierał, by to nazywać rasizmem, tak samo jak nie musiałem walczyć o polski paszport. Ja po prostu nigdy nie mi...