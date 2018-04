Tomasz P. Terlikowski: Radosna destrukcja doktryny

Nie wiem, jakie sš intencje papieża Franciszka i jakie przyœwiecajš mu realne cele. Doceniam wezwanie do misji, a także nieustanne przypominanie o koniecznoœci „duszpasterskiej rewolucji", ale jednoczeœnie nie mogę nie dostrzegać, że pewne działania i decyzje papieża, a także interpretacje jego słów prowadzš do radosnej (bo przecież wszystko dokonuje się pod znakiem „radoœci" z wyzwolenia) destrukcji doktryny.

Przesada? A jak inaczej interpretować kolejne wywiady, których sam Franciszek udziela redaktorowi naczelnemu dziennika „La Repubblica" Eugenio Scalfariemu, w których zawsze padajš jakieœ zadziwiajšce – by nie powiedzieć wprost: niezgodne z doktrynš – tezy (ostatnio, a nie jest to pierwszy raz, o tym, że nie istnieje piekło, a dusze grzeszników sš unicestwiane)? Watykan wprawdzie natychmiast je prostuje, ale... sprostowanie zawsze czyta dziesięć razy mniej osób niż szokujšce tezy. Albo więc papież nie rozumie, że zgodš na takie wywiady i oszukiwanie ludzi przez lewackiego dziennikarza wywołuje zamęt, albo... sš one rzeczywiœcie sposobem przedstawiania zaskakujšcych poglšdów papieża.

Trudno też nie zadać pytania, dlaczego papież nieustannie krytykuje rzekomych „fundamentalistów", „sztywniaków", „pelagian", czyli tych wszystkich, którzy chcš bronić dotychczasowej doktryny, a nie znajduje najsłabszych choćby słów krytyki wobec tych, kt...