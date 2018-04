Nie ma przebacz Illusion, „Anhedonia", Presscom. Rzeczpospolita, Adam Burakowski

Jarema Piekutowski

To nie jest czas dla ciężkiej muzy – można by sparafrazować tytuł filmu braci Coenów. Rok 2018 to czas muzycznych nisz. Jest nisza dla rocka progresywnego, dla reggae i jego pochodnych, owszem, jest też nisza dla mocniejszego grania. Ale nie sš to już lata 90., kiedy zespoły grajšce ciężki rock znajdowały się niemal w samym œrodku mainstreamu.