Wystarczy odwrócić głowę

Niewielu artystów przygotowało swój debiut tak skrupulatnie jak Miron Grzegorkiewicz. Utwory składajšce się na płytę „The ULSSS" publikował on kolejno w sieci każdego ósmego dnia miesišca między marcem a paŸdziernikiem zeszłego roku.

Album tworzš też, odpowiadajšce poszczególnym œcieżkom, intrygujšce kolaże graficzne Anny Kameckiej. Chociaż może właœciwszym słowem niż „œcieżka" byłby w tym miejscu „rozdział". Sam M8N (tak brzmi sceniczny pseudonim Grzegorkiewicza) przekonuje, że za wszelkš cenę chciał w swoich kompozycjach uciec od „piosenkowatoœci", ubrać album w ramy okreœlonej koncepcji.

Koncepcji – na ten trop naprowadza już tytuł płyty, zapożyczonej od Jamesa Joyce'a. Chociaż muzyk przyznaje szczerze, że „Ulissesa" nigdy nie doczytał do końca, to jednak zainspirowała go wizja miejsca, w którym jednoczeœnie dzieje się wiele różnych rzeczy. „My sami nie jesteœmy ich œwiadomi, bo cały czas zajmujemy się swoimi sprawami. Wystarczy czasem jednak odwrócić głowę, spojrzeć w innš stronę, by dowiedzieć się, że istnieje inny œwiat" – mówił Miron Grzegorkiewicz w wywiadzie udzielonym portalowi dwutygodnik.com.

„The ULSSS" można więc słuchać na ...