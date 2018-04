Bogusław Chrabota: Zostaliśmy ze Smoleńskiem sami

I zostaliœmy z tym swoim nieszczęœciem sami. Nie pierwszy raz zresztš. Osiem lat po smoleńskiej tragedii sprawa wcišż jest otwarta, wcišż boli.

Pochylam się z szacunkiem przed tymi, którzy nie przerwali żałoby, z całego serca im współczuję jako człowiek, chrzeœcijanin i obywatel, ale nie może być tak, że żałoba okrywa cały kraj i cišży mu na wiecznoœć. Smoleńsk musi w końcu przestać być osiš politycznego sporu nad Wisłš, musi przestać dzielić, a znów zaczšć łšczyć i wzmacniać nas jako naród.

A to przecież możliwe, wystarczy przypomnieć sobie pierwsze chwile po tragedii, które zmobilizowały nas do wysiłku, także moralnego, do empatii i współdziałania. To morze œwieczek pierwszego wieczoru jak kraj długi i szeroki, to podniosła uroczystoœć sprowadzenia do kraju trumien, to piękne, słoneczne popołudnie 18 kwietnia w Krakowie, kiedy żegnaliœmy pod Wawelem zmarłego prezydenta œp. Lecha Kaczyńskiego i jego Małżonkę. Nie było podziałów; współczucie było powszechne, tak jak poczucie wspólnej straty.

Nieszczęœcie zaczęło się dopiero póŸniej, kiedy nad grobami...