Czy globalizację da się powstrzymać

Największš nadziejš częœci antyglobalistów stały się Stany Zjednoczone i ich prezydent kwestionujšcy dogmaty o wolnym handlu. Największš nadziejš globalistów została zaœ Chińska Republika Ludowa. To pokazuje, że budowa „globalnej wioski" znalazła się w kryzysie.

Jeszcze kilkanaœcie lat temu wydawało się, że globalizacja będzie niepowstrzymanie szła zwycięskim krokiem. Likwidowanie barier w handlu, migracji oraz coraz swobodniejszy przepływ kapitału miały prowadzić œwiat ku złotej erze dobrobytu. Ludzi, którzy mieli co do tego wštpliwoœci, wyœmiewano. Wskazywano im Chiny jako przykład rosnšcej potęgi korzystajšcej na globalizacji oraz USA jako kraj, który dzięki silnej branży finansowej może się rozwijać, mimo zamknięcia tysięcy fabryk tworzšcych dawniej jego potęgę. Przekonywano również, że globalizacja doprowadzi do rozszerzenia się przestrzeni wolnoœci, demokracji i praw człowieka na œwiecie.

W 2008 r. funkcjonujšcy dotychczas globalny model jednak się popsuł. Załamanie amerykańskiej branży finansowej, będšce skutkiem dzikiej spekulacji toksycznymi aktywami, wywołało globalnš recesję, z której banki centralne i rzšdy mozolnie wycišgały œwiat za pomocš mieszanki staromodnego interwenc...