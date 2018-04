Jaruga-Nowacka, Komorowski, Stasiak, Wypych…Nie widzieli świata w partyjnych barwach Izabela Jaruga-Nowacka – wicepremier w rzšdach Marka Belki (2004–2005). Rzeczpospolita, Jakub Ostałowski

Katastrofa w Smoleńsku zabrała nam elity. Ludzi, dla których najważniejszš wartoœciš było sprawne i sprawiedliwe państwo. Postacie kalibru Izabeli Jarugi-Nowackiej, Stanisława Jerzego Komorowskiego, Władysława Stasiaka i Pawła Wypycha.

