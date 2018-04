Jan Maciejewski: Nieznośna bliskość bytu

"Globalna wioska" – kłamstwo, które stało się banałem, nieodłšcznym elementem opowiadania o współczesnoœci. Zbitka słów pozwalajšca oswoić nasz œwiat, odnaleŸć w nim element swojskoœci, zakorzenienia. Globalne skrócenie dystansu nie ma jednak nic wspólnego z bliskoœciš, w której żyli niegdyœ mieszkańcy wsi. Wzajemnš troskš o sšsiada i zainteresowaniem nim, naturalnymi tak, jak cykl pór roku wyznaczajšcy rytm życia.

Przepaœć, jaka dzieli wieœ prawdziwš od tej globalnej, najlepiej pozwala zrozumieć funkcjonujšce w socjologii rozróżnienie „oddalenia" od „obcoœci". To pierwsze oznacza, że bliska mi osoba jest daleko, obcoœć z kolei – że blisko mnie znajduje się osoba daleka. Obcym jest ten, którego raz na jakiœ czas mijam, o którym jestem w stanie coœ powiedzieć, ale moja wiedza o nim jest wyłšcznie powierzchowna. Globalizm polega na zastšpieniu oddalenia obcoœciš. Wszyscy jesteœmy blisko, ale bliskoœć ta niewiele znaczy, straciła swojš wagę.

„Nasze wynalazki sš tylko ulepszonymi œrodkami wiodšcymi do nieulepszonego celu, celu już i tak zbyt łatwo osišgalnego. Bardzo nam œpieszno skonstruować telegraf magnetyczny z Maine do Teksasu, a może Maine i Teksas nie majš sobie nic ważnego do przekazania" – pisał w połowie XIX wieku jeden z najwybitniejszych samotników wszech czasów Henry David Thoreau. W wieku 28 lat przeniósł się on do zbudowanej w...