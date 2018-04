Anna Bogucka-Skowrońska: 2000+ dla upośledzonego dziecka to minimum

Tuż przed głosowaniem nad kandydaturš Jaruzelskiego na prezydenta na korytarzu sejmowym rzuciła się na kolana posłanka PZPR, krzyczšc: „Wybierzcie go, bo nas rozjadš czołgami" - mówi Anna Bogucka-Skowrońska, była senator i sędzia Trybunału Stanu.

Plus Minus: Zasiadała pani w Senacie I kadencji. Sejm był kontraktowy, zdominowany przez posłów PZPR, ZSL i SD, czyli ludzi starego aparatu władzy, a Senat wyłoniony w wolnych wyborach, w 99 proc. solidarnoœciowy. Jakie to było doœwiadczenie?

Niezwykłe. W Senacie I kadencji mieliœmy poczucie misji, tworzenia historii. Pragnęliœmy, by Polska, już wolna i suwerenna, była prawdziwym bezpiecznym i dostatnim domem. Senat, który w PRL nie istniał, był tworzony od podstaw, każdego dnia. W sali obrad czuliœmy się jak w koœciele. Nie było mowy, by ktoœ zachował się nieobyczajnie. Częœć kolegów wręcz bała się zabrać głos, choć byliœmy praktycznie we własnym gronie. 99 senatorów na 100 było z Solidarnoœci i struktur laickich Koœcioła katolickiego. Na przykład profesora Andrzeja Stelmachowskiego, marszałka Senatu I kadencji, znałam z lat 80. z pielgrzymek prawników i zjazdów Klubów Inteligencji Katolickiej.

Przez częœć opinii publicznej Stelmach...