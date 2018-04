Uśmierzanie buntu. Przepis rzymski

Albert Koch, „Bitwa w Lesie Teutoburskim”. W stoczonej jesieniš 9 roku n.e. bitwie plemiona germańskie zmasakrowały trzy, wcišgnięte w zasadzkę, legiony rzymskie. Dało to poczštek siedmioletniej wojnie. W jej wyniku na cztery stulecia granicš Cesarstwa Rzymskiego stał się Ren.

Tacyt stwierdził (koniec I wieku n.e.), że Rzymianie wcišż nie osišgnęli zwycięstwa w walce z Germanami, która trwała już dwieœcie dziesięć lat, ale zdawał się oczekiwać, że pewnego dnia zwycięstwo to zostanie osišgnięte. Nigdy do tego nie doszło.

Jest sporo podobieństw między buntem Boudiki a wielkim powstaniem Wercyngetoryksa z lat 53–52 p.n.e. W obu wypadkach inicjatywa wyszła od plemion i przywódców, którzy nie walczyli z Rzymianami we wczesnej fazie podboju. Byli sojusznikami i często zawdzięczali temu zwišzkowi władzę, wpływy i bogactwo. Dopiero póŸniej uœwiadomienie sobie, że rzymskie rzšdy sš trwałe, skłaniało ich do ponownej refleksji. Zgładzenie Dumnoryksa na rozkaz Juliusza Cezara i publiczna egzekucja Akkona, a w roku 60 n.e. ograbienie i brutalne potraktowanie Boudiki i królewskiego domu Icenów wykazały, że nikt nie jest bezpieczny, jeœli podpadnie przedstawicielom Rzymu. Okupacja narażała na takie ryzyko, oznaczała utratę wolnoœci, a także wielu szans, jakie dawała niezależnoœć. Boudikę skłoniło do buntu zrozumiałe oburzenie potwornš zniewagš, jakš Rzymianie wyrzšdzili jej samej oraz jej córkom, ale w większoœci przypadków emocjom towarzyszyła chłodna kalkulac...