Daniel Beer. Zemsta za zamach na cara

W majowy poranek 1864 roku na petersburskim placu Mytnym trwały przygotowania do „cywilnej egzekucji" mężczyzny w okularach, ubranego w rodzaj ciemnego żakietu, ulubionego stroju rosyjskich intelektualistów. Był to wydawca radykalnego czasopisma „Sowriemiennik" Nikołaj Czernyszewski, oskarżony o „udział w spisku majšcym na celu obalenie istniejšcego porzšdku". Kiedy uklškł przed tłumem złożonym z około tysišca, a może dwóch tysięcy widzów, nad jego głowš złamano miecz i odczytano wyrok. Został skazany na „pozbawienie wszelkich praw do majštku i zesłany na czternaœcie lat katorgi w kopalniach, a potem dożywotnie osiedlenie na Syberii".

Władze miały sporo racji, uznajšc, że liczne publikacje tego łagodnego z pozoru dziennikarza stanowiš dla nich zagrożenie. Jego poglšdy były intelektualnym atakiem na ideologiczne fundamenty carskiego ustroju i inspiracjš dla kolejnych pokoleń radykałów, którzy mieli w cišgu następnego półwiecza prowadzić – ostatecznie zakończonš zwycięstwem – walkę z państwem. Powieœć „Co robić?", którš Czernyszewski napisał w Twierdzy Pietropawłowskiej, oczekujšc na proces, była sygnałem bojowym dla całej generacji buntowników. Przedstawiona w niej utopijna wizja rewolucyjnego œwiata wydawała się wielu czytelnikom – do których należał młody Włodzimierz Lenin – obrazem możliwej i kuszšco bliskiej przyszłoœci, w której rzšdzić będš sekularyzm, równoœć, harmonia i rozum. Reformatorskie żšdania Czernyszewskiego współbrzmiały z głosami „skruszonych przedstawicieli szlachty", którzy w latach szeœćdziesištych i siedemdziesištych XIX wieku czuli się moralnie odpowiedzialni za nędzę i upodlenie chłopstwa. Psychologicznš inspiracjš nadchodzšcej rewolucji było więc poczucie winy.

Tym, co kierowało tłumem widzów, którzy zgromadzili się na placu Mytnym, było nie potępienie, lecz współczucie. Surowoœć kary wymierzonej nieugiętemu intelektualiœcie wywołała oburzenie oœwieconych Rosjan. Czernyszewski był jednak tylko najbardziej znanym przedstawicielem setek młodych radykałów, których w latach szeœćdziesištych spotkały carskie represje. Wielu spoœród nich oskarżonych było co najwyżej o rozpowszechnianie i omawianie naukowych i politycznych koncepcji, bardzo modnych w epoce reform. W gronie aresztowanych przez władze buntowników znalazła się Warwara Aleksandrowska, żona niskiego rangš urzędnika. Trzymana przez dwa lata w pojedynczej celi petersburskiego więzienia, została skazana w 1869 roku za „przynależnoœć do nielegalnej grupy, dšżšcej do zmiany istniejšcego w Rosji porzšdku oraz za próby kolportowania przestępczych publikacji" na utratę wszystkich zwišzanych z jej pozycjš społecznš praw oraz dożywotnie zesłanie na Syberię. W cišgu następnych kilku lat wygnano tam jeszcze setki innych osób.

Rosyjski ruch rewolucyjny w okresie panowania Aleksandra II był zbitkš rozmaitych partii, ideologicznych kierunków i jednostek, natchnionych twórczoœciš takich radykalnych myœlicieli, jak Czernyszewski, Michaił Bakunin, Piotr Ławrow, Piotr Tkaczow i Nikołaj Michajłowski. Głoszone przez nich doktryny – materializm, utylitaryzm, darwinizm, socjalizm, anarchizm, a póŸniej również marksizm – zyskały w gronie ich akolitów status niepodważalnych prawd i były inspiracjš dla całego pokolenia przyszłych działaczy politycznych. Rewolucjoniœci byli jednak podzieleni, gdyż wyznawali różne poglšdy w kwestii optymalnych metod realizacji swych celów. Niektórzy uważali, że intensyfikacja prowadzonej wœród chłopstwa kampanii propagandy i agitacji obudzi w końcu lud z politycznej ospałoœci i doprowadzi do obalenia rzšdu. Inni, obdarzeni bardziej niecierpliwš politycznš naturš, opowiadali się za przemocš i propagandš czynów, wierzšc – jak się okazało, doœć naiwnie – że udany zamach na cara uruchomi proces upadku tyranii. Mimo wszystko, choć rewolucjonistów dzieliły poglšdy dotyczšce taktyki, wywrotowe koncepcje epoki postemancypacyjnej miały niemal materialnš moc.

Radykałowie z lat szeœćdziesištych i siedemdziesištych XIX wieku przejęli pochodnię reformy i rewolucji, zapalonš po raz pierwszy przez dekabrystów na placu Senackim w 1825 roku. Choć wielu buntowników zmarło wczeœniej w zapomnieniu na terenie swych syberyjskich gospodarstw, w latach szeœćdziesištych rozpoczęła się epoka reform, która doprowadziła do złagodzenia cenzury, a w konsekwencji do publikacji pamiętników uczestników rebelii. Zawarte w nich opowieœci o nieudanym buncie i syberyjskich doœwiadczeniach zaczęły przenikać do œwiadomoœci młodszego pokolenia. Poemat Nikołaja Niekrasowa „Rosyjskie kobiety", będšcy peanem na czeœć żon dekabrystów, został ogłoszony na rok przed „szaleńczym latem" 1874 roku, które okazało się punktem zwrotnym w historii ruchów rewolucyjnych. Tysišce studentów, którzy pragnęli wzišć udział w „ruchu ludowym", opuszczało sale wykładowe i wyprawiało się na wieœ. Zamierzali popularyzować socjalistyczne dogmaty w szeregach chłopów, ale najpierw chcieli zdobyć ich zaufanie. Dlatego planowali zamieszkać wœród nich, nauczyć się rzemiosła, a następnie praktykować nowo zdobyte zawody. Czekało ich jednak rozczarowanie. Aktywiœci byli denuncjowani przez nierozumnych i podejrzliwych wieœniaków, a potem aresztowani i skazywani podczas serii głoœnych procesów politycznych. Podczas „rozprawy numer 193", jaka odbyła się jesieniš 1877 roku, większoœć podsšdnych została uniewinniona przez przychylnych im sędziów, ale lata, które spędzili w areszcie œledczym, bynajmniej nie złagodziły ich poglšdów. Dwoje z nich – Sofja Pierowska i Andriej Żelabow – po wyjœciu na wolnoœć stanęło na czele nowej partii rewolucyjnej o nazwie Narodna Wola i zaczęło planować zamach na Aleksandra II, który został z powodzeniem przeprowadzony w 1881 roku.

Drogi i nieœmiertelny Panie

Dziewiętnastowieczni funkcjonariusze państwowi uważali sekularystyczne ideologie rewolucyjne za niebezpiecznš zarazę. Preceptor Aleksandra III i Mikołaja II, ultrakonserwatywny polityk Konstantin Pobiedonoscew, prokurator Œwiętego Synodu (który z ramienia cara sprawował funkcję kontrolnš nad organem kierowniczym Rosyjskiego Koœcioła Prawosławnego), porównał rosnšcy wpływ idei rewolucyjnych na młode pokolenie do „moralnej epidemii". Skoro w oczach władzy socjalizm, anarchizm i nihilizm były niebezpiecznymi epidemiami, to Syberia była dla niej strefš politycznej kwarantanny.

Czernyszewski, podobnie jak dekabryœci, został zawieziony na Syberię powozem z rozstawnymi końmi. Pilnował go uzbrojony strażnik, a woŸnica wybierał mniej znane szlaki. Władze, œwiadome tego, jakš estymš cieszył się skazany, najwyraŸniej obawiały się, że po drodze dojdzie do niebezpiecznych ekscesów. Kiedy w 1866 roku Polacy odmówili pracy w kopalni w Akatuju, carski Trzeci Oddział próbował ustalić, czy to Czernyszewski był organizatorem tego protestu (nie był). Gdy w 1871 roku władze nadały mu w końcu status wolnego osiedleńca, nie chciały wyrazić zgody na jego pobyt w żadnym z dużych syberyjskich miast, ponieważ zdawały sobie sprawę z pozycji, jakš zajmował on w ruchu radykalnym: „Ciężar jego przestępstw i autorytet, jakim cieszy się wœród swych akolitów, zmuszajš rzšd do zastosowania szczególnych œrodków ostrożnoœci, majšcych uniemożliwić mu ucieczkę i wywieranie szkodliwego wpływu na społeczeństwo". Został więc skierowany do twierdzy w Wilujsku w guberni jakuckiej, leżšcym o około 2300 kilometrów na północ od Nerczyńska. Postępujšc w ten sposób, rzšd imperium wyniósł go niejako do godnoœci œwieckiego œwiętego. Tajna policja przejmowała nawet listy pisane do Czernyszewskiego przez jego zagranicznych wielbicieli. Jeden z nich, wysłany z Nowego Jorku 1 marca 1881 roku, brzmiał następujšco:

„Drogi i nieœmiertelny Panie, czy byłby Pan tak łaskawy, by zaszczycić córę Nowego Œwiata swoim autografem? [...] Drogi męczenniku, ufam, że nadejdzie wkrótce dzień, w którym Twój monarcha się ugnie i zwróci Ci wolnoœć, abyœ mógł oddychać powietrzem, które jest darem dla każdego człowieka".

Kiedy ten list opatrywano stemplami na nowojorskiej poczcie, wspomniany w nim monarcha już nie żył. Bomba podłożona przez rewolucjonistów urwała mu obie nogi na Kanale Jekateryńskim w Petersburgu.

Zamach na Aleksandra II był kulminacjš wytężonej i bezwzględnej kampanii przemocy, prowadzonej przez członków Narodnej Woli. W latach 1878–1881 rewolucjoniœci zabili dwóch gubernatorów prowincji i przeprowadzili szeœć (nieudanych) zamachów na życie cara. Najbardziej spektakularnš próbš był przeprowadzony w lutym 1880 roku atak bombowy na Pałac Zimowy, w wyniku którego zginęło 11 żołnierzy, a 56 odniosło rany. Rzšd Aleksandra zareagował na te „łowy na cara" szeregiem doraŸnych ustaw, które radykalnie zwiększały administracyjne uprawnienia policji i gubernatorów. Obejmowały one teraz prawo do œledzenia, zatrzymywania, aresztowania i zsyłania osób podejrzanych o udział w ruchu rewolucyjnym lub choćby okazywanie mu sympatii. Te szerokie uprawnienia umożliwiały władzom obchodzenie publicznych sšdów i trybunałów, które okazywały się niewystarczajšco godnymi zaufania sojusznikami w wojnie z terrorem.

Rzšd nadal jednak zmagał się z opiniš publicznš, która miała wiele zrozumienia dla celów terrorystów, choć już niekoniecznie dla ich metod. 24 stycznia 1878 roku Wiera Zasulicz weszła do gabinetu konserwatywnego gubernatora Petersburga Fiodora Trepowa i strzeliła do niego z rewolweru, poważnie go ranišc. Na otwartej rozprawie sšdowej przyznała się do tego czynu, ale usiłowała dowieœć, że jej zamach był usprawiedliwionš reakcjš na postępek Trepowa, który kazał brutalnie wychłostać młodego rewolucjonistę za odmowę zdjęcia czapki w obecnoœci naczelnika Twierdzy Pietropawłowskiej. Ku oburzeniu rzšdu 31 marca 1878 roku sšd uznał Zasulicz za niewinnš. Car i jego doradcy, przekonani, że sšdy usiłujš podważyć ich kompetencje, wprowadzili 9 maja 1878 roku nowš ustawę, pozbawiajšcš sprawców ataków na urzędników państwowych prawa do procesu sšdowego – mieli być oni w przyszłoœci sšdzeni przez trybunały wojskowe za zamkniętymi drzwiami. Decyzje dotyczšce rozszerzenia prawa policji do zatrzymywania osób podejrzanych i wykorzystania trybunałów wojskowych, w których skazanie oskarżonych było niemal pewne, okazały się bardzo niepopularne. Mimo to wspomniane œrodki zdawały się wywierać pożšdane skutki: działalnoœć Narodnej Woli została silnie zakłócona przez tajnš policję, a w jej finansach zapanował chaos. Potem jednak, 1 marca 1881 roku, terroryœci przeprowadzili udany zamach na cara.

Po tym zabójstwie ochrana – instytucja, która zastšpiła Trzeci Oddział, dysponujšca teraz telegrafami, kartami katalogowymi i rozległš sieciš szpiegów oraz informatorów – wytropiła i zlikwidowała Narodnš Wolę. Ruch rewolucyjny, sparaliżowany przez aresztowania i infiltrację jego struktur, został w praktyce wykorzeniony na okres całej generacji i aż do poczštków XX wieku nie mógł zagrozić tyranii kulami czy bombami. Jako forma propagandy przez czyny zamach okazał się sromotnš klęskš – nie wywołał zapowiadanego wybuchu rewolucji. Zamiast tego chłopi z wrogoœciš odnosili się do swych rzekomych rewolucyjnych dobroczyńców, napadajšc na Żydów, których oskarżali o dokonanie zamachu. W œrednich i większych miastach doszło do pogromów – rabunków, morderstw i gwałtów – które pocišgnęły za sobš dziesištki ofiar w ludziach i zdewastowały żydowskie firmy.

Dali nam przykład Polacy

Choć pokonana, Narodna Wola odniosła ważne zwycięstwo w batalii o serca i umysły. Podczas „łowów na cara" granice dzielšce polityczne przekonania od politycznych działań uległy zatarciu, a zainspirowane przez rzšd przeœladowania wszystkich prawdziwych i wyimaginowanych wywrotowców osišgnęły paranoiczne rozmiary. 14 sierpnia 1881 roku w odpowiedzi na zamach rzšd Aleksandra III ogłosił „Statut o œrodkach dla zapewnienia politycznego porzšdku i spokoju społecznego". Choć był on w zamierzeniu tylko przejœciowym zbiorem ustaw, pozostał w mocy aż do 1917 roku i stał się – według opinii Lenina – „de facto konstytucjš Rosji". W praktyce uprawniał on rzšd do skazania każdej osoby podejrzanej o działalnoœć wywrotowš na trzy do pięciu lat administracyjnego zesłania na Syberię; po roku 1888 przedłużono ten okres do oœmiu lat. George Kennan tak tłumaczył prerogatywy wynikajšce z nowej ustawy: „Zesłanie w trybie administracyjnym oznacza deportację kłopotliwej osoby z jednej częœci imperium do innej, bez zachowania żadnych zasad formalnych, przestrzeganych w większoœci cywilizowanych państw. Pocišga też za sobš pozbawienie praw i ograniczenie osobistej wolnoœci takiej jednostki. ťKłopotliwy człowiekŤ mógł nie popełnić żadnego przestępstwa [...], ale jeœli lokalne władze uznajš, że jego obecnoœć w danym miejscu ťzagraża porzšdkowiŤ albo ťspokojowi publicznemuŤ, może być aresztowany bez nakazu, trzymany przez okres od dwóch tygodni do dwóch lat w więzieniu, a następnie przeniesiony przemocš w inny region imperium i poddany policyjnemu nadzorowi na okres od roku do dziesięciu lat [...]. Nie ma prawa domagać się procesu ani nawet przesłuchania. Nie może się powołać na zasadę habeas corpus [nietykalnoœci osobistej], nie może też odwołać się do współobywateli za poœrednictwem prasy. Jego łšcznoœć ze œwiatem zostaje przerwana tak brutalnie, że nawet jego krewni nie wiedzš czasem, co się z nim stało. Jest całkowicie i dosłownie pozbawiony jakiejkolwiek możliwoœci obrony samego siebie".

Wspomniany statut zawieszał w istocie rzšdy prawa. Zachował on moc nawet wtedy, kiedy publiczne wzburzenie wywołane zabójstwem popularnego monarchy dawno już osłabło. Przez kolejne dwie dekady państwo nie odróżniało niebezpiecznych radykałów od umiarkowanych zwolenników reform. Uważni obserwatorzy – nawet ci, którzy nie darzyli ruchu rewolucyjnego większš sympatiš – niemal jednogłoœnie potępili te ustawy. W oczach krytyków nie tylko były one równoznaczne z fundamentalnym odrzuceniem kultury otwartoœci i praworzšdnoœci, zaszczepionej przez reformy z 1864 roku, ale wręcz sprzyjały rekrutacji nowych rewolucjonistów. Polityczni zesłańcy, czy to skazani za przestępstwa przez wojskowe trybunały, czy też przesiedleni w trybie administracyjnym, przeszli w wyobraŸni opinii publicznej moralnš transformację – przestali być niebezpiecznymi i sprowadzonymi na złš drogę fanatykami, a stali się godnymi współczucia męczennikami. Scenš tej transformacji była Syberia.

W latach 1881–1904 państwo zesłało 4100 osób „politycznie niepewnych" i kolejnych 1900 za udział w zamieszkach na terenie zakładów przemysłowych. Liczby te nie robiš wielkiego wrażenia w zestawieniu z 300 tysišcami zesłańców wygnanych na Syberię do 1898 roku, dużo większe znaczenie miały jednak wpływy i społeczna pozycja mężczyzn i kobiet schwytanych podczas tej obławy. Były to osoby w większoœci wykształcone, niektóre zaœ pochodziły z zamożnych i prominentnych rodzin. Wœród nich znalazła się na przykład Maria Kowalewska – córka sławnego rosyjskiego szlachcica i siostra jednego z najwybitniejszych ekonomistów imperium, którš kijowski trybunał wojskowy skazał na czternaœcie lat syberyjskiej katorgi za działalnoœć rewolucyjnš. Synowie i córki szlachetnie urodzonych, studenci, dziennikarze, kupcy, a nawet urzędnicy państwowi byli deportowani za takie drobiazgi jak posiadanie wywrotowej literatury. 20 grudnia 1881 roku szlachcic Walentin Jakowienko został zesłany w trybie administracyjnym jako „niepewny", gdyż podczas rewizji w jego posiadłoœci znaleziono szyfrowane zapiski i adresy osób podejrzanych o działalnoœć rewolucyjnš. Rok póŸniej na wschodniosyberyjskš zsyłkę skazano innego młodego radykała, który po nieudanym zamachu na Aleksandra II napisał poœwięcone mu szydercze epitafium. Pewien mężczyzna został w trybie administracyjnym zesłany na Syberię jako „podejrzany o zamiar postawienia się w nielegalnej sytuacji". Dziennikarza Michaiła Borodina wysiedlono w 1881 roku do Jakucka, gdyż znaleziono u niego rękopis zawierajšcy „niebezpieczne i szkodliwe treœci". Był to roboczy egzemplarz artykułu o sytuacji gospodarczej prowincji Wiatka, który Borodin złożył w redakcji postępowego czasopisma „Otieczestwiennyje Zapiski". Trzy lub cztery miesišce po przybyciu do jednego z najbardziej odległych zakštków Syberii Wschodniej skazany odkrył, że jego artykuł został dopuszczony do publikacji przez petersburski urzšd cenzury i zamieszczony w jednym z najbardziej popularnych czasopism imperium.

W przeciwieństwie do dekabrystów polityczni zesłańcy z lat siedemdziesištych i osiemdziesištych XIX wieku nie akceptowali swego wygnania z politycznej sceny i nie zadowalali się realizacjš celów politycznych w ciasnych ramach zesłańczej społecznoœci. Idšc za przykładem deportowanych w latach szeœćdziesištych Polaków, nowa generacja pragnęła kontynuować politycznš walkę z władzš. Choć ich pokaŸna częœć, a może nawet większoœć, nigdy nie doczekała się procesu, zaczęli przemieniać „etapy", więzienia i miasta Syberii w gigantycznš otwartš salę sšdowš.

Ksišżka Daniela Beera „Dom umarłych. Syberyjska katorga w czasach carów" w przekładzie Michała Ronikiera ukazała się właœnie nakładem Wydawnictwa Literackiego.

