Żona Piłsudskiego: Nie znosił kołdunów i bigosu

Jak postrzegały Polskę czołowe postaci II RP? Jak wyglšdało ich życie codzienne? W 100-lecie odzyskania niepodległoœci przybliżamy to czytelnikom w formie wywiadów. Pytania wymyœliliœmy, po odpowiedzi sięgnęliœmy do Ÿródeł.

Plus Minus: Pani marszałkowo, proszę opowiedzieć, jak wyglšdało życie codzienne państwa rodziny w Sulejówku jeszcze przed rokiem 1926, przed zamachem majowym?

Ja wstawałam wczeœnie, bo dzieci budziły się koło ósmej, mšż spał do dziesištej. O tej godzinie podawałam mu œniadanie do łóżka. Przynosiłam mu także „Kurier Poranny" i „Ekspres". Spał potem jeszcze godzinę, a nieraz i dwie. Po wstaniu kontrolował stan drzewek: grusz, jabłonek i najmłodszych lipek. Obiad jadaliœmy o godzinie 8. Mšż bardzo nie lubił, gdy się służšca spóŸniała z podaniem, ale w drobiazgach życia codziennego nie miał ani wymagań, ani grymasów. Do obiadu siadaliœmy zawsze wspólnie z całš rodzinš i wtedy nie lubił obecnoœci obcych osób. Przy stole prowadził zawsze wesołe rozmowy, opowiadał zabawne anegdoty albo epizody historyczne. Bardzo często powtarzał dziewczynkom i znajomym: uczcie się historii, jej znajomoœć jest bardzo potrzebna w życiu. Do jed...