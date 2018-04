Stephen D. King: Chiny tworzą nową formę globalizacji

Wiele osób sšdzi, że globalizację wymusza postęp technologiczny i w efekcie jest to proces nieodwracalny. Historia temu przeczy. Globalizacja nie była nieunikniona, istniały zawsze siły jej przeciwne. Te siły znów doszły do głosu. Istnieje więc ryzyko, że globalizacja zostanie odrzucona - mówi Stephen D. King.

Plus Minus: W ksišżce „Grave New World" („Ponury Nowy Œwiat") ogłosił pan koniec globalizacji, tymczasem wydarzenia, które rzeczywiœcie mogły jš podkopać, takie jak brexit i wygrana Donalda Trumpa w wyborach w USA, ostatecznie niewiele w globalnym ładzie zmieniły. Dziœ napisałby pan tę ksišżkę inaczej?

Zaczšłem pisać „Grave New World" w 2015 r., na długo zanim Trump został prezydentem, a w Wielkiej Brytanii odbyło się referendum w sprawie przynależnoœci do UE. Uderzyło mnie to, że Zachód, który był orędownikiem globalizacji, stracił przekonanie do tej idei. A globalizację, czyli stopniowe zamazywanie granic państwowych i usuwanie barier dzielšcych ludzi, determinujš przede wszystkim idee, wartoœci oraz ucieleœniajšce je instytucje, takie jak jednolity rynek w UE. Wiele osób sšdzi, że globalizację wymusza postęp technologiczny i w efekcie jest to proces nieodwracalny. Według mnie historia temu przeczy. Globalizacja nie była nieunik...