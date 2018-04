Przyjemność smutku

Niedawno na rynku wydawniczym pojawił się „Dół" Andrieja Płatonowa, w nowym tłumaczeniu Adama Pomorskiego i z pięknym wstępem Andrzeja Stasiuka.

Eustachy Rylski, prozaik, dramatopisarz, scenarzysta, eseista

Choć muszę przyznać, że jestem przywišzany do tytułu pierwszego wydania tej ksišżki, w wersji Andrzeja Drawicza, jakim był „Wykop". Oba tłumaczenia sš znakomite. Ale to najnowsze, Adama Pomorskiego, jest jak sšdzę bliższe Płatonowowi. Powieœć ta jest na poziomie języka, metafor, puent czymœ zjawiskowym i niepowtarzalnym. Andriej Płatonow, z wykształcenia inżynier meliorant, nie zdšżył napisać wiele, ale to, co stworzył stawia go na parnasie literatury rosyjskiej, skšdinšd znakomitej – niemajšcej sobie równych na œwiecie.

Los nie oszczędził mu osobistych nieszczęœć. Wpisał się on w normę tragicznej egzystencji rosyjskich twórców, obok Cwietajewej, Achmatowej, Mandelsztama i wielu innych. Stalinowski terror wybrał na jednš ze swoich ofiar jedynego ukochanego syna Płatonowa. Gdy po latach łagru udało się Płatonowowi wywalczyć dla syna wolnoœć, ten – pierwszego dnia wol...