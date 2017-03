Łukasz Olszacki. Smok żąda okupu

Współczesne dzieci nie są już takie jak dawniej. Wychowywane na grach wideo i pełnych humoru kreskówkach, szukają podobnych form narracji również w książeczkach czytanych na dobranoc.

Ponury świat braci Grimm nie stanowi dla nich atrakcji, a Kai i Gerda z baśni Andersena wydają się wyjątkowo nudną parą. Maluchy wolą doszukiwać w tekście kolejnych aluzji do otaczającej je rzeczywistości. Król ma pusty skarbiec? Niech weźmie kredyt w banku! Chce wydać odezwę do poddanych i zwołuje wiec? To już ogłoszenia w prasie dać nie może?

Autor musi trafić w gust takich właśnie czytelników, zaciekawić, a przy okazji czegoś nauczyć. Łukasz Olszacki postanowił opowiedzieć klasyczną bajkę, tyle że nieco inaczej. Oto w krainie Bajkonii władanej przez dobrotliwego króla pojawił się zły smok. Nie namyślając się wiele, porwał królewnę i uwięził w wysokiej wieży. Zrozpaczony władca obiecał jej rękę oraz pół królestwa temu, kto wyrwie jego córkę z łap niegodziwca. Na szczęście o sytuacji dowiedział się błędny rycerz.