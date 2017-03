Jedni widzą mleko, inni widzą biust

Czy można się dowiedzieć, co najpierw dostrzega człowiek spoglądający na obraz wiszący na ścianie w muzeum, na co szczególnie zwraca uwagę, co mu się rzuca w oczy? Można, dowiedli tego naukowcy francuscy.

We Francji CNRS – Centre National de la Recherche Scientifique – cieszy się wielką estymą, jest to główna badawcza instytucja w tym kraju. Gromadzi wiedzę o społeczeństwie i zużytkowuje ją dla jego dobra. Pracuje w niej 32 000 badaczy, dysponują budżetem blisko 3,5 miliarda euro. Naukowcy ci penetrują wszystkie pola, do analiz służy im ponad 1100 laboratoriów. Na koncie mają 21 Nagród Nobla i tuzin Medali Fieldsa (najwyższe wyróżnienie matematyczne). To, że się zajmują fizyką, matematyką, energią nuklearną, astronomią, początkami gatunku Homo sapiens – to oczywiste. Ale nie jest oczywiste, że właśnie zabrali się – w sposób naukowy – do badania percepcji sztuki.

Le Nain – Karzeł – to nazwisko francuskich malarzy; trzej bracia – Antoine, Louis i Mathieu – żyli i tworzyli w XVII wieku. To, co przedstawiali na swoich płótnach, wygląda dosłownie jak żywe, jak sfotografowane, to główni przedstawiciele francuskiego malarstwa realistycznego. Muzeum Louvre-Lens zorganizowało ekspozycję ich prac – „Le Mystere Le Nain", „Tajemnica Karłów". Czynna jest od 22 marca do 26 czerwca.