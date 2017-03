Dobiecki: Nowe szaty prezydenta

Im bliżej wyborów, w których już nie wystartuje (czyli ich nie wygra, ale też nie przegra), tym bardziej Francois Hollande zadbany.

Koniec złej prezydencji, początek dobrej prezencji. Szczuplejszy, ma dizajnerskie okulary i wreszcie porządnie zawiązany krawat. Chyba farbuje włosy. Nicolas Sarkozy, jego rówieśnik i poprzednik na szczycie władzy, siwieje, a odchodzący prezydent – wręcz przeciwnie. Hollande się wylaszczył, ocenia znajoma. Dla kogo, skoro swojego „ludu lewicy" już nie uwiedzie? Może dla Europy, chociaż wypada brać pod uwagę i inne imiona żeńskie. Tak czy inaczej, tracąc (urząd) Hollande coś jednak zyskuje (tzw. look). Dla Francji jego wyborczy walkower stratą nie jest. Zysk będzie zależał od następcy lub następczyni. Oni też dbają o styl i fason. Ale bywają postrzegani niekoniecznie tak, jakby sobie tego życzyli.

Podczas pierwszej telewizyjnej debaty głównej piątki natychmiast odróżniało się niebieskich faworytów mainstreamu od czarnych antysystemowców. Ci pierwsi – Francois Fillon z prawicy, Benoit Hamon z lewicy, Emmanuel Macron zewsząd i znikąd – byli jak z jednej sztancy. Wszyscy trzej w dobrych garniturach, obowiązkowo w ciemnych odcieniach błękitu. Jest to jednak we Francji szablon coraz bardziej ryzykowny, gdyż za sprawą przypadków Fillona polityk plus drogi garnitur równa się postuczciwość. Na wszelki wypadek dwójka rewolucjonistów wybrała więc inne kostiumy, a i barwy mniej pogodne. Neokomunista Jean-Luc Melenchon, kandydat zwykle bojowy z definicji i z wyglądu, tutaj w czarnej bluzo-kurcie przypominał spokojnego bibliotekarza. Skromny żakiet narodowej Marine Le Pen, również czarny, w niczym nie kojarzył się z pancerzem, jaki na co dzień zdaje się ją chronić; ją bowiem najmocniej atakują wszyscy rywale, często w szyku zwartym.