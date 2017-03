Tomaszewski: Byłem wierny tylko piłce

- Moje żony wyszły za marynarza. Jak ktoś jest obywatelem świata, nie ma czasu być obywatelem swojego domu. Najbardziej wierny byłem pierwszej miłości, piłce – mówi legendarny bramkarz reprezentacji Polski - mówi Jan Tomaszewski.

Plus Minus: Dobrze panu w masce naczelnego klauna polskiego futbolu?

Jan Tomaszewski: Nigdy nikomu nie narzucałem się ze swoimi opiniami. Przyjechał pan do mnie i pan pyta – jeśli uznamy, że to jest kontrowersyjne, to chyba będzie jednak trochę głupie. Nie mam konta na Facebooku ani na Twitterze, nie atakuję z nudów i bezpodstawnie. Mam swoje zdanie i się z nim zgadzam.