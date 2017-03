Groźne autonomiczne samochody

Wszystko wskazuje na to, że już za kilkanaście lat samodzielne prowadzenie samochodu podzieli los jazdy konnej, stając się luksusowym hobby, a nie sposobem na przemieszczanie się.

Elon Musk, prezes firmy Tesla produkującej samochody elektryczne, twierdzi, że za naszego życia kierowanie autami stanie się nielegalne. Nasi potomkowie będą się dziwić, jak mogliśmy przez ponad 100 lat pozwalać ludziom siadać za kierownicą kilkutonowych pojazdów i rozpędzać je do takich prędkości, przy których w razie krytycznej sytuacji na drodze mamy tylko ułamek sekundy na właściwą reakcję, aby uniknąć tragedii. Współczesne komputery nie potrzebują więcej czasu niż właśnie ułamek sekundy, by na chłodno przeprowadzić analizę sytuacji, rozważyć różne warianty reakcji i rozwoju zdarzeń, a następnie wybrać najkorzystniejszy. Pytanie brzmi, nie czy, ale kiedy zastąpią one ludzi za kierownicami aut.

Puścić kierownicę

Prace nad samochodami autonomicznymi (lub samojazdami, jak niektórzy w Polsce je nazywają) trwają już od lat 80. ubiegłego wieku, ale przyspieszyły szczególnie w ostatnich latach, na skutek rozwoju komputerowego przetwarzania obrazu naturalnego. Do niedawna komputery nie radziły sobie dobrze z rozpoznaniem, co znajduje się na fotografii lub filmie. Dziś dzięki postępom osiągniętym w zakresie algorytmów sztucznej inteligencji komputery szybciej i sprawniej od ludzi potrafią wychwycić i zidentyfikować obiekty na zdjęciu.