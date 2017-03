Zybertowicz: A może wyłączyć internet

- Warto spowolnić rozwój technologiczny i trochę przemyśleć nasz ludzki los, bo zdaje się, że wpadliśmy w poważną pułapkę. Najwyższy czas zatrzymać to wszystko i korzystając z dotychczasowych doświadczeń, jeszcze raz zbudować sieć na lepszych zasadach - mówi Andrzej Zybertowicz, socjolog.

Plus Minus: Przez wieki technologia służyła człowiekowi do podporządkowywania sobie świata. Trudno sobie wyobrazić lepsze do tego narzędzie niż internet.

Andrzej Zybertowicz: Problem w tym, że już dawno wykroczył on poza rolę posłusznego narzędzia. Internet powstał, by zapewnić nieprzerwaną komunikację między oddziałami prowadzącymi wojnę w warunkach ataku jądrowego na sztaby i centra dowodzenia. Jego sieciowy charakter miał gwarantować wysoką odporność na uderzenie. Z czasem jednak sieć ta stała się osobną rzeczywistością, rządzącą się prawami, które w dużej mierze są dla nas nieprzejrzyste.