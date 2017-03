Internet. Koniec człowieka, jakiego znamy

Internet to kolejny krok w ewolucji homo sapiens. Bezpowrotnie zmieni naszą cywilizację. Dla naszej własnej wygody i wizji dobrobytu oddajemy algorytmom coraz więcej władzy nad naszym życiem. To kres indywidualizmu, demokracji i liberalizmu.

Z co najmniej 50-proc. prawdopodobieństwem czytasz ten tekst w internecie. Istnieje też duża szansa, że trafiasz tu z Facebooka. Z raportu McKinsey & Co „Cyfrowi Polacy" wynika, że najprawdopodobniej spędzasz w internecie trzy–sześć godzin dziennie. Ale już niedługo będziesz spędzać z nim całe 24 godziny na dobę, będziesz nim żyć. On będzie dla ciebie, a ty bez niego nie będziesz sobą.

Technologiczna rewolucja, w której kluczową rolę odgrywa internet, to nie tylko początek końca współczesnych systemów politycznych, ale też początek końca człowieka, jakiego znamy. Człowiek przyszłości nie będzie już indywidualistą, ale elementem globalnego roju. Świat przyszłości to wspólnota monitorowana przez algorytmy i sprzężona w cyberprzestrzeni.