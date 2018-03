Michał Szułdrzyński: Nie ma powrotu do III RP. Kto zbuduje nowy ład społeczny i polityczny w Polsce? PiS będzie grabarzem III RP. Nie zbuduje nowej, IV Rzeczpospolitej, ale doszczętnie zrujnuje i skompromituję instytucje tej, którš założono w 1989 roku Fotorzepa, Danuta Matloch

Polska polityka daje więcej nadziei na przyszłoœć, niż można wnosić z walki dwóch politycznych plemion. Tak głęboki podział oznacza bowiem, że nie ma powrotu do III RP, a więc również do jej ustrojowych wad i patologii. I to jest zdecydowanie dobra wiadomoœć.