Jak Wilbur i Orville wzbili się w powietrze czyli historia braci Wright Davida McCullougha

Orville przybył do Kitty Hawk w pištkowe południe 11 grudnia. Pozostałš częœć dnia spędzili wraz z Wilburem na rozpakowywaniu wszystkich przywiezionych „dóbr". W sobotę wiało zbyt słabo, żeby wystartować z płaskiego terenu. Niedziela była jak zawsze dniem wolnym i upłynęła im na zajęciach podobnych do tych, którym oddawali się w Dayton: czytaniu i spotkaniach towarzyskich. Tego dnia odwiedził ich Adam Etheridge ze stacji ratownictwa wodnego; przyszedł do nich wraz z żonš i dziećmi, żeby się przywitać i obejrzeć nowš maszynę, o której tyle się mówiło w okolicy.

W poniedziałek 14 grudnia po południu wszystkie prace naprawcze zostały już ostatecznie ukończone, a bracia uznali, że sš gotowi. Z pomocš Johna T. Danielsa, którego tężyzna sugerowała, że bez trudu mógłby przenieœć cały dom, oraz jeszcze dwóch mężczyzn ze stacji ratunkowej, przecišgnęli ważšcego 274 kilogramy Flyera na położone około czterystu metrów dalej wzgórze Big Hill i umieœcili go na zboczu, gdzie wczeœniej zainstalowali osiemnastometrowy tor startowy.

Gdy uruchomiono silnik, wydał on dziki ryk. Kilku małych chłopców, którzy przyszli tam zaciekawieni, tak się przeraziło, że prędko uciekli na drugš stronę wzgórza.

Wszystko było gotowe. Zamiast tracić czas na dyskusje, który z nich powinien polecieć pierwszy, bracia po prostu rzucili monetš. Wygrał Wilbur, więc to on wgramolił się przez kratownice między œmigła i położył płasko na brzuchu obok silnika. Biodra miał ułożone w miękko wyœciełanej „kołysce" sterujšcej skręcaniem skrzydeł poprzez ruchy tułowia, głowę zaœ unosił w górę, patrzšc przed siebie ponad sterem wysokoœci, dzięki któremu można było kontrolować pochylenie maszyny.

Orville chwycił pionowš rozpórkę na krańcu prawego podwójnego skrzydła, żeby samolot nie stracił równowagi podczas zjazdu po torze.

A potem ruszyli. Orville biegł, co sił w nogach, trzymajšc skrzydło aż do momentu, gdy nie potrafił już dotrzymać kroku rozpędzonej maszynie.

Jednak przy samym końcu toru Wilbur popełnił błšd. Zbyt mocno wychylił ster, w wyniku czego samolot za ostro wyleciał w górę. Skontrował, pochylajšc dziób w dół, ale znów zrobił to zbyt gwałtownie, przez co maszyna zaryła w piasek jakieœ trzydzieœci metrów od końca toru.

Braci ogarnęła euforia. Zarówno silnik, jak i tor startowy działały bez zarzutu. Uszkodzenia okazały się nieznaczne. Jak powiedział Wilbur pozostałym, jedynš przyczynš niepowodzenia był jego własny błšd, który wynikał wyłšcznie z braku doœwiadczenia z tego rodzaju maszynš. To samo wyjaœnienie zawarł w liœcie do siostry i ojca.

Odpowiedni wiatr

Naprawa Flyera zajęła kolejne dwa dni. Dopiero póŸnym popołudniem 16 grudnia wszystko było gotowe. Podczas gdy umieszczali go na torze przed hangarem, sprawdzajšc, czy wszystko jest na swoim miejscu, podszedł do nich jakiœ nieznajomy, który przyglšdał się całej konstrukcji, i spytał, co to jest. Jak pisał póŸniej Orville:

„Gdy go poinformowaliœmy, że to maszyna latajšca, spytał, czy zamierzamy niš latać. Powiedzieliœmy, że owszem, kiedy tylko wiatr będzie odpowiedni. Przyglšdał się jej jeszcze przez kilka minut, aż w końcu, zapewne przez grzecznoœć, wygłosił uwagę, że wyglšda ona, jakby mogła polecieć, ťprzy odpowiednim wietrzeŤ".

Braci ta uwaga rozbawiła, uznali bowiem, że przez „odpowiedni wiatr" mężczyzna ten zapewne rozumiał coœ w rodzaju szalejšcych niedawno wichur osišgajšcych prędkoœci rzędu stu dwudziestu kilometrów na godzinę.

Tylko pięciu mężczyzn stawiło się w czwartkowy ranek 17 grudnia, gdy bracia wywiesili na dachu hangaru białe przeœcieradło na znak, że potrzebujš pomocy pracowników stacji ratownictwa wodnego. Jak wyjaœniał póŸniej Orville, większoœć z nich nie miała zapewne ochoty wystawiać się na „nieprzyjemny, zimny grudniowy wiatr tylko po to, żeby zobaczyć, jak mogli się spodziewać, kolejny przypadek maszyny latajšcej, która nie lata".

Jednak ci, którzy się stawili, myœleli zgoła inaczej. John T. Daniels wspominał: „Widzieliœmy, jak lata ich szybowiec bez silnika, a gdy zamontowali w maszynie silnik, byliœmy przekonani, że dokładnie wiedzš, co robiš".

Wraz z Johnem T. Danielsem ze stacji ratownictwa wodnego przybyli Adam Etheridge i Will Dough. Czwartš osobš był W. C. Brinkley (pochodzšcy z pobliskiej miejscowoœci Manteo hodowca bydła mlecznego), a pištš – Johnny Moore, na oko osiemnastoletni chłopak, który przypadkiem znalazł się w okolicy, zaintrygowany tš dziwnie wyglšdajšcš konstrukcjš.

John T. Daniels, jako znany dowcipniœ, powiedział temu ostatniemu, że ta maszyna to „kaczkołap", i wyjaœnił, że lada chwila Orville wzniesie się na niej w górę i przeleci nad zatokš, gdzie aż roi się od kaczek, spuœci na nie ogromnš sieć i wszystkie wyłapie. Chłopak postanowił zostać i popatrzeć na to widowisko.

Bill Tate wyjechał akurat do Elizabeth City, czego miał póŸniej ogromnie żałować.

Było potwornie zimno. Kilka okolicznych stawów pokrywała warstewka lodu. Z północy wiał silny i porywisty wiatr. „Wiatr zwykle jednak wieje" – mówił Wilbur jeszcze w czerwcu do publicznoœci zebranej na jego wykładzie w Chicago. Teraz wiał z prędkoœciš osišgajšcš od około trzydziestu do około czterdziestu kilometrów na godzinę, co było dalekie od ideału. Przy silnym wietrze problem stanowiło nie tyle samo posuwanie się naprzód, co raczej utrzymanie równowagi.

Wiele lat póŸniej, wspominajšc tę chwilę, Orville wyraził zdumienie, że w ogóle zdobyli się na œmiałoœć, jakiej wymagało „podjęcie próby lotu nowš, niewypróbowanš jeszcze maszynš w takich warunkach".

Wspólnymi siłami bracia wraz z pozostałymi mężczyznami przecišgnęli Flyera na tor startowy, wykonany z czterech czteroipółmetrowych kantówek pokrytych stalowym kštownikiem i ułożony tym razem na płaskiej, równej powierzchni około trzydziestu metrów na zachód od obozu, w kierunku między północnym a północno-wschodnim, czyli prosto w stronę, z której wiał lodowaty wiatr.

Kiedy wszystko było już przygotowane, Wilbur i Orville odeszli na niewielkš odległoœć od pozostałych i przez jakiœ czas stali blisko siebie pod ogromnym zachmurzonym niebem i rozmawiali. W czarnych czapkach i ciemnych zimowych kurtkach, pod którymi mieli, jak zawsze, białe koszule o wykrochmalonych kołnierzykach oraz ciemne krawaty, wyglšdali zupełnie, jakby urzšdzili sobie pogawędkę, stojšc na rogu ulic w Dayton w chłodne zimowe popołudnie.

Pozostałych pięciu mężczyzn patrzyło na nich w milczeniu i czekało. Jak wspominał potem John T. Daniels, wszyscy nagle spoważnieli i „nikt nie miał ochoty na rozmowę".

Jako że trzy dni wczeœniej rzut monetš wskazał Wilbura, teraz przyszła kolej na Orville'a. Bracia uœcisnęli sobie ręce, jakby się ze sobš żegnali. PóŸniej zaœ Wilbur podszedł do pozostałych i powiedział, żeby nie siedzieli z takimi ponurymi minami, tylko dopingowali Orville'a.

„Staraliœmy się" – wspominał Daniels. „Ale słabo nam wychodziło wznoszenie radosnych okrzyków, bo nie czuliœmy do tego przekonania".

Trasa „wyjštkowo chaotyczna"

W czasie, który upłynšł od roku 1900, gdy Wilbur ruszył w pojedynkę na swojš pierwszš wyprawę do Kitty Hawk i zabrał ze sobš aparat, bracia coraz bardziej zainteresowali się fotografiš, która stała się bardzo ważnym elementem ich eksperymentów lotniczych. Zaczęli nawet sprzedawać sprzęt fotograficzny w sklepie rowerowym. W roku 1902 dokonali sporej jak na ich możliwoœci inwestycji – wydali pięćdziesišt pięć dolarów i pięćdziesišt pięć centów na najlepszy aparat, jaki produkowano w owym czasie w Ameryce. Był to doœć spory sprzęt marki Gundlach Korona, na płyty szklane formatu pięć na siedem cali, z migawkš pneumatycznš. 17 grudnia wczesnym rankiem Orville ustawił tenże aparat na drewnianym statywie jakieœ dziesięć metrów od szyny startowej i polecił Johnowi T. Danielsowi nacisnšć gumowš gruszkę spustu migawki w chwili, gdy Flyer będzie mijać to właœnie miejsce.

Tym razem to Orville położył się na brzuchu przy sterach, podczas gdy Wilbur stanšł po prawej stronie, przy krańcu dolnego skrzydła, gotów pilnować, żeby samolot się zbyt mocno nie przechylał, gdy ruszy po torze. Mijały kolejne minuty, podczas których silnik się rozgrzewał. Jak podkreœlali póŸniej bracia, żaden z nich nie miał „wczeœniejszych doœwiadczeń" z tak skonstruowanš maszynš oraz właœciwymi jej mechanizmami sterowania.

Dokładnie o godzinie dziesištej trzydzieœci pięć Orville uwolnił linę utrzymujšcš Flyera i maszyna ruszyła naprzód, choć niezbyt prędko, ponieważ wcišż wiał porywisty wiatr. Wilbur, trzymajšc lewš dłoń na skrzydle, bez trudu nadšżał za sunšcš po torze maszynš.

Na końcu toru Flyer uniósł się w powietrze, a John T. Daniels, który nigdy wczeœniej nie obsługiwał aparatu fotograficznego, uruchomił migawkę, żeby zrobić zdjęcie – miało ono stać się jednym z najbardziej znanych historycznych ujęć stulecia.

Trasa lotu, jak twierdził potem sam Orville, była „wyjštkowo chaotyczna". Samolot wznosił się, opadał, znów się wznosił, podskakiwał i znów opadał, niczym narowisty koń, aż w końcu zahaczył skrzydłem o piasek. Pokonał odległoœć trzydziestu szeœciu i pół metra (czyli mniej niż połowę długoœci boiska futbolowego). Całkowity czas lotu wynosił około dwunastu sekund.

Gdy potem zapytano Orville'a, czy się bał, odpowiedział z uœmiechem: „Czy się bałem? Nie miałem na to czasu!".

Nieco póŸniej tłumaczył: „Był to zaledwie dwunastosekundowy lot, do tego bardzo niepewny, falujšcy, czy wręcz pełzajšcy. Ale przynajmniej był to lot, w końcu prawdziwy lot".

Flyera zacišgnięto z powrotem na miejsce startowe, a potem wszyscy zrobili sobie krótkš przerwę, żeby się rozgrzać w obozie.

Około jedenastej rano wiatr się nieco uspokoił. Za sterami położył się Wilbur i „poleciał jak ptak", pokonujšc dystans pięćdziesięciu trzech metrów. PóŸniej znów nadeszła kolej Orville'a, który przeleciał szeœćdziesišt metrów. Gdy już zbliżało się południe, podczas czwartej próby Wilbur pokonał odległoœć dwustu szeœćdziesięciu metrów, spędzajšc w powietrzu pięćdziesišt dziewięć sekund.

Przygotowania do tego dnia zajęły braciom cztery lata. Przetrzymali gwałtowne burze, liczne wypadki, całe serie rozczarowań, obojętne lub drwišce nastawienie otoczenia, jak również chmary wœciekłych komarów. Pięciokrotnie pokonali w obie strony odległoœć dzielšcš oddalone od cywilizacji piaszczyste miejsce ich prób lotniczych od Dayton (wliczajšc w to powrót Orville'a do domu w celu zdobycia nowych wałów œmigieł), czyli w sumie przejechali pocišgiem jedenaœcie tysięcy kilometrów tylko po to, żeby przelecieć nieco ponad ćwierć kilometra. Wszystko to nie miało teraz znaczenia. Udało się!

Parasolka na wietrze

Zamierzali wykonać jeszcze kilka prób, a nawet polecieć wzdłuż plaży aż do stacji meteorologicznej. Ale nagły podmuch wiatru porwał maszynę, a następnie rzucił jš dalej na piasek. Jak wspominał John T. Daniels, przypominało to „parasolkę, która na wietrze całkiem traci kształt i wywija się na drugš stronę".

Zresztš sam właœnie stał wówczas przy maszynie, trzymajšc pionowš rozpórkę konstrukcji, gdy nagle został wraz z niš porwany przez wiatr, nie mogšc się wyplštać z drutów między skrzydłami. Samolot „leciał bezwładnie po plaży w stronę oceanu, lšdujšc najpierw na jednym końcu, a potem na drugim, koziołkujšc, podczas gdy mnie coraz trudniej było się oswobodzić". Cała niemal trzystukilogramowa maszyna wraz z dziewięćdziesięciokilogramowym mężczyznš unosili się na wietrze niczym piórka.

Gdy samolot na chwilę się zatrzymał, Danielsowi udało się oswobodzić. Jak pisał póŸniej Orville: „To cud, że się uwolnił. Zaplštał się bowiem w łańcuchy koło silnika". Sam Daniels relacjonował: „Nie doznałem żadnych poważnych obrażeń, miałem tylko sporo siniaków i zadrapań. Byłem za to tak przerażony, że przez kilka minut nie potrafiłem zrobić kroku, nie tracšc przy tym równowagi. [Bracia] podbiegli do mnie, pocišgnęli mnie za nogi i ramiona, pomacali mi żebra i powiedzieli, że niczego nie połamałem". Od tego dnia Daniels mógł z dumš twierdzić, że przeżył pierwszy wypadek lotniczy w historii ludzkoœci.

Z Flyera zostały ledwie szczštki – połamały się niemal wszystkie żebra skrzydeł i rozpórki, a prowadnice łańcuchów pogięły się. Wszelkie plany kolejnych lotów nagle się rozwiały.

John T. Daniels i pozostali œwiadkowie oraz pomocnicy pożegnali się i wrócili do stacji ratownictwa wodnego. Jeœli zaœ chodzi o Wilbura i Orville'a, przygotowali i zjedli obiad, a potem pozmywali naczynia i ruszyli na czterogodzinnš pieszš wycieczkę do stacji meteorologicznej w Kitty Hawk, żeby tam nadać telegram do domu.

W Dayton było tego dnia pochmurno i mroŸno, ziemię pokrywał œnieg. Zapadł już zmrok, gdy Carrie Kayler, która przygotowywała w kuchni kolację, przerwała swoje zajęcia, żeby otworzyć drzwi. Do domu przy Hawthorn Street 7 zadzwonił bowiem przedstawiciel Western Union, który podał jej telegram. Podpisała poœwiadczenie odbioru i zaniosła wiadomoœć na górę, żeby jš wręczyć Miltonowi Wrightowi.

Kilka minut póŸniej zszedł na dół, wyraŸnie zadowolony. W jego głosie nie było jednak specjalnego poruszenia, gdy jej zakomunikował: „No cóż, polecieli".

Oto treœć telegramu:

CZTERY UDANE LOTY CZWARTEK RANO WSZYSTKIE POD WIATR 21 MIL NA GODZINĘ [34 KM/H] START Z PŁASKIEGO TORU SAMĽ MOCĽ SILNIKA ŒREDNIA PRĘDKOŒĆ W POWIETRZU 31 MIL [50 KM] NAJDŁUŻSZY 57 SEKUND ZAWIADOMCIE PRASĘ DO DOMU NA ŒWIĘTA

OREVELLE WRIGHT

(Z powodu błędów transmisji z pięćdziesięciu dziewięciu sekund zrobiło się pięćdziesišt siedem, a imię Orville'a uległo zniekształceniu).

Katharine wróciła z pracy, spojrzała na telegram i poprosiła Carrie, żeby poczekała z kolacjš. Tłumaczyła, że musi natychmiast wyjœć i przekazać wiadomoœć Lorinowi.

Był to niewštpliwy sukces, a nawet coœ więcej. Tego chłodnego, wietrznego dnia 1903 roku na Outer Banks w cišgu niecałych dwóch godzin doszło do czegoœ, co stanowiło punkt zwrotny w historii i poczštek œwiatowych zmian o skali, której œwiadkowie wydarzenia nawet nie mogli sobie wyobrazić. Za pomocš maszyny skonstruowanej w domowych warunkach Wilbur i Orville Wright wykazali niezbicie, że człowiek jest w stanie latać. Jeœli nawet œwiat jeszcze o tym nie wiedział, oni nie mieli już wštpliwoœci.

Tego ranka odbyli pierwsze w historii loty, podczas których maszyna z pilotem wystartowała, korzystajšc z mocy własnego silnika, wykonała lot poziomy, nie tracšc prędkoœci, a na koniec wylšdowała w punkcie położonym na takiej samej wysokoœci jak miejsce startu.

Za własne pienišdze

Bracia w swojej wstrzemięŸliwoœci ani słowem nikomu nie sugerowali, że ich sukces jest tym istotniejszy, iż zaledwie kilka dni wczeœniej podobne przedsięwzięcie Samuela Langleya poniosło sromotnš klęskę. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że projekt Langleya pochłonšł niemal siedemdziesišt tysięcy dolarów, z czego lwia częœć pochodziła ze œrodków publicznych, podczas gdy całkowity koszt eksperymentu Wrightów rozcišgniętego na lata 1900–1903 (w tym koszt materiałów oraz podróży do Kitty Hawk i z powrotem) wyniósł nieco poniżej tysišca dolarów, a kwotę tę w pełni pokrył skromny dochód ze sklepu rowerowego.

Spoœród œwiadków wydarzeń na wydmach Kill Devil Hills rankiem 17 grudnia największy zachwyt wyrażał John T. Daniels. Jeszcze wiele lat póŸniej mówił w wywiadzie: „Często o tym rozmyœlam. Lubię wspominać ten pierwszy aeroplan, który tak płynnie przecinał powietrze [...], urodš w niczym nie ustępujšc żadnemu z ptaków. Wydaje mi się, że nigdy nie widziałem czegoœ równie pięknego".

Zaznaczył jednak, że to wszystko nigdy by się nie zdarzyło, gdyby nie dwóch „najrobotniejszych chłopaków", jakich w życiu widział.

Udało im się polecieć nie dzięki szczęœciu, lecz dzięki ciężkiej pracy i zdrowemu rozsšdkowi. Włożyli w ten pomysł całe serca i dusze, jak również ogromne pokłady energii. Poza tym wierzyli, że się uda.

Gdy pakowali w skrzynie uszkodzonego Flyera, żeby go wysłać do domu, obaj bracia czuli się „absolutnie pewni", że rozwišzali problem lotów mechanicznych. Jak nikt inny rozumieli jednak, że majš jeszcze do wykonania ogromnš pracę, że powinni dokonać wielu poprawek, że obaj muszš się dopiero nauczyć, jak latać maszynš tak różnš od wszystkich innych, a to może się udać wyłšcznie dzięki odpowiedniej dawce ćwiczeń.

Flyer został umieszczony w szopie w Dayton. Już nigdy nie próbowano nim latać.

Fragment ksišżki Davida McCullougha „Bracia Wright" w przekładzie Agnieszki Wilgi, która ukazała się nakładem Wydawnictwa Czarne.