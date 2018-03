Izabella Cywińska: Nie wiedziałam co to znaczy być ministrem kultury. To udręka administracyjna Pierwsze posiedzenie rzšdu Tadeusza Mazowieckiego, wrzesień 1989 r. Na zdjęciu od lewej: Aleksander Hall, minister – członek Rady Ministrow ds. współpracy z organizacjami politycznymi i stowarzyszeniami, Henryk Samsonowicz – minister edukacji narodowej, i Izabella Cywińska – minister kultury i sztuki Forum, Aleksander Jałosinski

Z przerażeniem patrzę na działanie ministra Piotra Glińskiego, jego umiłowanie do muzeów i niechęć do sztuki współczesnej. Nie spotyka się go na wernisażach, premierach itp. Tak jakby interesowała go tylko przeszłoœć i Żołnierze Wyklęci - mówi Izabella Cywińska, minister kultury w rzšdzie Tadeusza Mazowieckiego.