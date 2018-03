Robert Górski i Mariusz Cieślik: Od ucha do ucha czyli Wielkanoc bez jaj

Ziemia jest płaska, a œwiadek nie może być organem.

Trochę tęskniliœmy za starym dobrym Prezesem, no ale wreszcie jest! Jarosław Kaczyński ocenił bojowe wystšpienie Beaty Szydło. Jak twierdzi, powiedział jej: „Pokaż, proszę, pazurki". Ciekawe, jakich rad udziela innym? „Antoni, dziœ odpinamy wrotki". Albo: „Krystyna, jedziemy bez trzymanki".

Z tego samego wywiadu (dla wPolityce.pl) dowiedzieliœmy się czegoœ niezwykle niepokojšcego. Otóż prezes Kaczyński nie mógł wysłuchać wystšpienia Beaty Szydło z powodu ataku alergii. Mamy nadzieję, że nie jest to alergia na sierœć kota.

A propos zwierzšt to pojawiła się bardzo ciekawa teoria spiskowa na temat afrykańskiego pomoru œwiń, który atakuje ze wschodu i przed którym trzeba się będzie grodzić. Otóż niektórzy twierdzš, że to Ruscy je wpuœcili na Białorusi przy granicy z Polskš, żeby przeszły do nas i zaraziły zdrowe polskie dziki. Żeby coœ takiego zrobić, trzeba być ostatniš œwiniš!

Skoro już jesteœmy przy grodzeniu, to wraca temat płotu wokół Sejmu. Miasto dało zgodę i można go stawiać. Obserwujšc epidemię wœcieklizny politycznej – jesteœmy za.

W polskich internetach temat rosyjskich wyborów wcišż jest żywy. A jeœli nie znacie najpopularniejszego dowcipu na ten temat, oto on: Władimir Putin znowu wygrał wybory. Tym razem w Rosji.

Zastanawiamy się, w œwietle sankcji, które spadły na Rosję po otruciu byłego szpiega, po co im te trucizny. Nie łatwiej kogoœ kropnšć ze zwykłego obrzyna albo walnšć go w głowę młotkiem? Taniej, a efekt taki sam. Może nawet lepszy, bo od razu widać, czy zadziałało, czy nie.

W ramach sankcji kraje Unii Europejskiej, USA i Kanada wydalajš rosyjskich „dyplomatów". Nowozelandczycy też by chcieli wydalić rosyjskich szpiegów, ale ich nie majš. „Sprawdziliœmy i nie mamy żadnych niezadeklarowanych oficerów rosyjskiego wywiadu – powiedziała w wywiadzie pani premier Jacinda Ardern. – Gdybyœmy jakichœ znaleŸli, wyrzucilibyœmy ich". Wszyscy majš szpiegów, a Nowa Zelandia nie ma. Naprawdę można popaœć w kompleksy.

A może w Nowej Zelandii szpiedzy sš, tylko się szelmy ukrywajš? Jakby co, to można ich łatwo poznać. Po czarnych płaszczach, kapeluszach i ciemnych okularach.

Bylibyœmy zapomnieli, że bojowe wystšpienie premier Szydło dotyczyło nagród dla członków jej rzšdu. Jako alibi wymyœlono, że gratyfikacje dla ministrów to był program pilotażowy. Plany rzšdu zakładajš, że każdy obywatel, który ciężko pracuje, dostanie w przyszłoœci pieniężnš nagrodę. Rzšd, nie będšc pewien, czy ten pomysł (nagrody) się przyjmie, na poczštek w ramach eksperymentu przyznał je sobie sam.

Trwa nierówna walka premiera ze stu wiceministrami. Robi, co może, ale ten smok się nie poddaje. Na miejsce jednej uciętej głowy wyrastajš nowe. Co prawda mniejsze, ale trzy.

Prezydent z Mariuszem polecieli do Afganistanu. W trakcie podróży przebrali się za wojskowych i wyglšdali super. Chociaż tak naprawdę to tylko żołnierze nie wyglšdajš œmiesznie w mundurach. Cała reszta tak.

Trochę to już nudne, bo to tak, jakby monodram bez aktora albo czekanie bez Godota. Ale tak czy owak odnotowujemy. Hanna Gronkiewicz-Waltz znowu nie przyszła na posiedzenie tzw. komisji Jakiego. Na Twitterze mętnie tłumaczyła, że nie może być jednoczeœnie œwiadkiem i organem. Naszym zdaniem zależy jakim organem.

Teraz coœ z zupełnie innej beczki. Uroczyœcie ogłaszamy, że Zenek Martyniuk utracił tytuł króla obciachu na rzecz Sławomira, autora piosenki „Ty mała znów zarosłaœ". Czego tam nie ma! Cóż za subtelne aluzje! „Czochranie murawy", „posypywanie nasieniem", „moim walcem", „silny, pewny, mocny ruch", „kretowisko" zmienione w trawnik. A krety, słuchajšc tego, z zażenowania chowajš się pod ziemię.

To był dobry rok dla polskich skoczków. Stoch i drużyna spisali się znakomicie, a w ich cieple ogrzewał się Jacek Kurski, który powtarzał na prawo i na lewo, jakie to œwietne wyniki oglšdalnoœci ma TVP, tak jakby wczeœniej nikt skoków nie oglšdał. Jak zwykle u pana prezesa wszystko w służbie propagandy.

Kamil Stoch zdobył Kryształowš Kulę, Robert Lewandowski strzela w reprezentacji, to może i Mateusz Morawiecki odpali. Życzymy panu premierowi podobnej celnoœci co Robertowi i niech zawsze lšduje telemarkiem jak Kamil. No i w ogóle wszystkiego dobrego rzšdzšcym i rzšdzonym. Choć to Wielkanoc, nie róbcie jaj.

Na koniec kosmita tygodnia (ale nie Antoni). Oto niejaki Mike Hughes z Kalifornii postanowił udowodnić, że ziemia jest płaska i w tym celu planuje lot w kosmos. Aby wypromować swojš akcję wystrzelił się za pomocš rakiety własnej produkcji na wysokoœć 500 metrów, a prędkoœć, jakš osišgnšł, to 563 kilometrów na godzinę. O dziwo, przeżył. Na szczęœcie w miejscu lšdowania ziemia była płaska.

Robert Górski, Kabaret Moralnego Niepokoju, autor serialu „Ucho Prezesa"

Mariusz Cieœlik, Program III Polskiego Radia