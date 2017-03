UE. Miłość i przekleństwo

Europa zawsze tęskniła za uniwersalizmem. I z nim walczyła.

Z jednej strony więc napędzało nas poczucie ukształtowanej cywilizacyjnie wspólnoty wartości, ale też pewnej wspólności etnicznej, o czym przekonuje dziedzictwo łączącego niemal wszystkich prajęzyka. A z drugiej mniej lub bardziej rozbuchane egoizmy, czy to mityczne, plemienne, czy feudalne. Z tych trzech źródeł wywodzi się nacjonalizm, bezpośrednia i najważniejsza obok religii przyczyna krwawych masakr, których doświadczyliśmy jako Europa w poprzednim milenium.

Czy można było się przed nimi ustrzec? Pewnie nie, ale przecież równolegle z nimi budowały nas marzenia o jedności, pokoju, swobodzie handlu, spokojnym gospodarowaniu i bogaceniu się. Czy to pod sztandarem Pax Romana, czy Pax Dei. Owo słowo „pax", czyli „pokój", było na szczycie piramidy wartości i marzeń. Stąd liczne, wzniosłe przymiotniki, którymi je opatrywano. A jakim należało opatrzyć marzenie Moneta, Schumana, Adenauera i Churchilla? Czy wystarczy Pax Europea? A może by jeszcze dodać „Christiana", bo przecież w gronie ojców założycieli nie było wątpliwości co do obowiązującej aksjologii. Ten wzniosły proces toczy się od końca lat 40., by znaleźć pierwsze potwierdzenie w traktacie paryskim w 1951 roku. Idea się rozrasta, nabiera mocy, ważności i promieniuje na kolejne sprawy i kraje coraz odleglejsze od serca kontynentu, o którym zwykło się mówić, że jest schowane gdzieś między Francją i Niemcami.