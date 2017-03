Trump sprzyja Unii

Może się okazać, że dużym krajom najbardziej będzie się opłacała dalsza integracja. I aby UE działała sprawniej, potrzeba więcej integracji, a nie mniej - mówi Sebastian Dullien, ekonomista.

Rz: Wybory we Francji, w Niemczech, formalny początek Brexitu. Wygląda na to, że to może być przełomowy rok, który zmieni na zawsze oblicze Unii Europejskiej.

Jeśli chodzi o wybory we Francji, najbardziej prawdopodobny obecnie scenariusz jest taki, że Marine Le Pen ich nie wygra. Szanse, że stanie się inaczej, oczywiście istnieją, ale nie są duże. Jeśli nowym prezydentem Francji zostanie Emmanuel Macron, nie sądzę, by doszło do fundamentalnej zmiany w funkcjonowaniu Unii Europejskiej.