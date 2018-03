Paweł Borys: Biotechnologia, anioły i innowacje

- Na œwiecie trwa walka o talenty. Udaje nam się do Funduszu przycišgnšć utalentowanych i profesjonalnych ludzi, w tym z zagranicy, bo zobaczyli, że dziejš się u nas ciekawe rzeczy - mówi prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys

Plus Minus: Miałeœ propozycję zostania ministrem finansów, ale się nie zdecydowałeœ.

Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju: To była informacja medialna.

Również moja i upierałbym się przy niej.

Nie potwierdzam.

Czyli to było inne miejsce w rzšdzie?

Zajmuję się Polskim Funduszem Rozwoju. To bardzo ważny i ciekawy projekt. Wierzę w plan Morawieckiego i wierzę, że z tego miejsca mogę najlepiej wspierać premiera. To, co tu robimy, poprawi konkurencyjnoœć polskiej gospodarki.

A jeœli chodzi o konkurencyjnoœć finansowš stanowisk rzšdowych, to wyglšda ona doœć blado. Niespecjalnie jest po co do rzšdu iœć.

Nie patrzę na to w ten sposób. Po prostu minister to jest zupełnie inna funkcja niż menedżer, oczywiœcie bardziej polityczna.

W dodatku nie starcza do pierwszego.

To wymaga konsensusu społecznego. Przychodzšc do PFR, miałem propozycje pracy za wyższe wynagrodzenie. Zdecydowałem się na fundusz, bo Mateusz Morawiecki przedstawił projekt,...