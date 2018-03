Rokita. Futbolu nie oddzielimy od polityki

Piłka nożna i polityka sš ze sobš nierozerwalnie splecione. Sportowe emocje pozwalajš zarówno zawładnšć masami, jak i zostać przez nie pozbawionym władzy. Najskuteczniej zwykli to robić Rosjanie, przekonuje Zbigniew Rokita w œwietnych „Królach strzelców".

Po zamachu na Siergieja Skripala Londyn zapowiada zdecydowane kroki wobec Moskwy. Szef MSZ Boris Johnson wspomniał nawet o możliwoœci wycofania reprezentacji Anglii z odbywajšcego się w Rosji w czerwcu i lipcu piłkarskiego mundialu.

Anglicy oczywiœcie w Rosji wystšpiš – kruchy ład po upadku ZSRR wprawdzie został zachwiany, ale wcišż daleko nam do sytuacji z czasów zimnej wojny, gdy bojkot imprez sportowych był niemal na porzšdku dziennym. Warto przy tym zauważyć, że w przeciwieństwie do igrzysk olimpijskich mistrzostw œwiata w futbolu raczej nie bojkotowano. Rzšdzšcy Wielkš Brytaniš konserwatyœci wiedzš, że gdyby zakazali podopiecznym Garetha Southgate'a występów w Rosji, niekoniecznie obróciłoby się to na ich korzyœć. Wprawdzie poczštkowo aż 48 proc. Brytyjczyków było za wycofaniem się z nadchodzšcego turnieju, ale do mistrzostw jeszcze kilka miesięcy i nastroje z pewnoœciš ulegnš zmianie. Zdaje się to potwierdzać kolejna ankieta, tym razem z „The Times", w poniedziałek, 26 marca, za wycofaniem reprezentacji z turnieju było już tylko 34 proc. jej uczestników.

Na Wyspach futbol jest zjawiskiem tak istotnym, że zdarzało się, iż przyczynił się do rozstrzygnięcia wyborów. Swego czasu odegrał zresztš dużš rolę w zwycięstwie konserwatystów. W 1970 roku wybory odbywały się cztery dni po nieoczekiwanej przegranej Anglików z Niemcami w ćwierćfinale mistrzostw œwiata w Meksyku. Gol Gerda Müllera w 18. minucie dogrywki prawdopodobnie kosztował stanowisko premiera Harolda Wilsona.

Amelia Bola?os i wojna futbolowa

Historia wyborów 1970 roku jest ważna dla Wielkiej Brytanii, ale nie ma w sobie nic z dramatyzmu wydarzeń roku 1969 w Ameryce Œrodkowej. W czerwcu 1969 roku w barażach o udział w mundialu w Meksyku, spotkały się reprezentacje Hondurasu i Salwadoru. Pierwszy mecz w Tegucigalpie wygrał Honduras, w drugim na własnym boisku zwyciężył Salwador i o awansie zadecydował ostatecznie niezwykle zacięty dodatkowy mecz, który odbył się w mieœcie Meksyk. Salwadorczycy wygrali 3:2 po dogrywce. Był 15 lipca, dzień wczeœniej zaczęła się „wojna futbolowa", która miała potrwać ledwie 100 godzin (pokój zawarto jednak dopiero w 1980 r.). Jej symbolem stała się 18-latka z Salwadoru, która zabiła się 8 czerwca po pierwszym ze starć, wygranym przez Honduras dzięki bramce w ostatniej minucie. „Amelia Bolanos popełniła samobójstwo, strzelajšc sobie w serce" – pisał w „Wojnie futbolowej" Kapuœciński.

Kapuœciński tak opisuje pogrzeb Amelii: „Na czele konduktu maszerowała kompania honorowa wojska ze sztandarem. Za trumnš okrytš flagš narodowš szedł prezydent republiki w otoczeniu ministrów. Za rzšdem kroczyła piłkarska jedenastka Salwadoru, która tego dnia rano, wygwizdana, wyœmiana i opluta na lotnisku w Tegucigalpie, wróciła specjalnym samolotem do kraju". Problem w tym, że po pierwsze przyczyny „wojny futbolowej" nie miały wiele wspólnego z piłkš (głównym powodem konfliktu byli salwadorscy rolnicy mieszkajšcy przy granicy, których władze Hondurasu chciały zmusić do powrotu do kraju), a po drugie cała historia, którš opisał Kapuœciński, jest zmyœlona, czego dowiedli w reportażu „Co się stało z Ameliš B.? Czy bohaterka ťWojny futbolowejŤ Kapuœcińskiego istniała?" Maria Hawranek i Szymon Opryszek. Innymi słowy: Kapuœciński stworzył sobie – można nieco złoœliwie dodać: w swoim stylu, bo technika reporterska autora „Cesarza" bez wštpienia zmyœleń nie wykluczała – Amelię Bolanos, aby dodać całej historii dramatyzmu.

Ale jak pokazuje w zbiorze „Królowie strzelców" Zbigniew Rokita nie trzeba zmyœleń, żeby dowieœć tego, że futbol z politykš jest nierozerwalnie splštany i miewa duże znaczenie. By się o tym dobitnie przekonać wystarczy zresztš, że jeszcze przez chwilę pozostaniemy w Ameryce, musimy jedynie przenieœć się nieco bardziej na południe. Dziewięć lat po wybuchu „wojny futbolowej" – termin Kapuœcińskiego przyjšł się wbrew faktom – mistrzem œwiata zostanie Argentyna, w kontrowersyjnych zresztš okolicznoœciach, bo piłkarze Césara Luisa Menottiego awansujš do finału dzięki wysokiemu zwycięstwu nad Peru (6:0; plotki o kupnie meczu i naciskach politycznych na graczy Peru nie ucichły do dziœ). Dzięki różnicy bramek, wyprzedzajšc Brazylię.

Mistrzostwo œwiata Argentyny to bodaj najbardziej cynicznie wykorzystany triumf w dziejach futbolu. Dwa lata wczeœniej rzšdy w Buenos Aires przejęli wojskowi pod wodzš Jorge Videli, którzy szybko pozbyli się przeciwników dyktatury. Poœród „desaparecidos" („znikniętych") były całe rzesze uczniów i studentów, a także ciężarne żony i partnerki więŸniów politycznych. Ogółem zaginęło około 30 tysięcy ludzi. Wygrana w 1978 roku była dla reżimu wizerunkowym darem niebios. Pozwoliła przykryć zbrodnie.

Nie kiwać Berii

Ogromnš rolę futbolu w tym zakresie doceniano zresztš już o wiele wczeœniej. Rokita przytacza słynne słowa Fernanda Maríi Castielli y Maíza, który przez 12 lat pełnił rolę ministra spraw zagranicznych generała Franco. Castiella y Maíz stwierdził pewnego razu, że Real Madryt jest „najlepszš ambasadš, jakš kiedykolwiek mieliœmy". Trudno się dziwić, w końcu stołeczna drużyna pięć razy z rzędu sięgnęła po prestiżowy Puchar Europy. Czy w kraju, w którym grajš najwspanialsi piłkarze Starego Kontynentu, mogło się dziać Ÿle?

W „Królach strzelców" redaktor „Nowej Europy Wschodniej" koncentruje się niemal wyłšcznie na obszarze byłego ZSRR, sięgajšc głównie po nieoczywiste i mniej znane historie, choć sš i wyjštki, jak osadzony w znajomych realiach reportaż historyczny o losach największej gwiazdy międzywojennego polskiego (i wojennego niemieckiego) futbolu Ernesta Wilimowskiego czy znakomity tekst poœwięcony koszykarskiej reprezentacji Litwy (jeden z dwóch wyjštków od futbolowej tematyki), która w 1992 roku sięgnęła po bršzowy medal na igrzyskach w Barcelonie, pokonujšc Wspólnotę Niepodległych Państw, czyli de facto ZSRR bez Litwy. Bodaj najciekawszš z opowieœci, które znajdziemy u Rokity jest ta o braciach Starostinach, założycielach moskiewskiego Spartaka. Przeglšda się w niej kawał historii Zwišzku Radzieckiego.

W porewolucyjnej Rosji piłka nożna uchodziła za sport podejrzany. Dla przykładu Igor Kułżyński, który twierdził, że jej istotš jest oszukiwanie (rywala się kiwa, zwodzi), próbował stworzyć futbol proletariacki. Podzielił boisko na kwadraty. W każdym z nich mógł przebywać tylko jeden piłkarz, który nie mógł przetrzymywać futbolówki dłużej niż kilka sekund. Cóż za duch współpracy!

Ale bolszewicy szybko się przekonali, że piłka nożna może służyć propagandzie. Już w 1923 roku Feliks Dzierżyński powołał do życia towarzystwo sportowe Dynamo. Moskiewski klub będzie miał kluby córki w całym kraju, także w gułagach, co zresztš uratuje życie braciom Starostinom. Ale o tym za chwilę, bo gdy Dzierżyński zakłada Dynamo, Nikołaj Starostin gra w Czerwonej Priesni, mistrzu Moskwy. Zespół Nikołaja na poczštku lat 20. rozegra w Tbilisi mecz, który miał przypieczętować losy całej czwórki braci. Nikołaj występuje na prawym skrzydle i bez większego trudu radzi sobie z – jak pisze we wspomnieniach – „nie bardzo technicznym, grubawym lewym pomocnikiem" rywali. Pech chce, że owym pomocnikiem jest pnšcy się powoli po szczeblach kariery czekista Ławrentij Beria, któremu mecz zapada głęboko w pamięci. Podobnie jak mecz Pucharu Zwišzku Radzieckiego, w którym u progu II wojny œwiatowej Spartak Starostinów pokona jego Dynamo Tbilisi – i to dwukrotnie, za drugim razem na oczach prawej ręki Stalina.

Piłka z roku na rok zyskuje popularnoœć. W 1936 roku powstaje ogólnopaństwowa liga. Dwa lata wczeœniej Nikołaj wraz z szefem Komsomołu Aleksandrem Kosariewem i szefem zajmujšcego się produkcjš rzemieœlniczš Wsiekompromsowietu Iwanem Pawłowiczem zakłada klub pod patronatem Promkoopieracyi, potęgi produkujšcej rozmaite wyroby, od spożywczych po obuwnicze. „Spartak – pisze Rokita – od razu zaczyna cieszyć się sympatiš kibiców. Tworzony do pewnego stopnia oddolnie klub nie jest, w przeciwieństwie do ówczesnych sportowych potęg – Dynama i CSKA – zwišzany z aparatem represji". Dynamo to klub enkawudowski, CSKA wojskowy; Spartak nie jest oczywiœcie tworem niezależnym, ale ze zrozumiałych względów budzi sympatię kibiców (do dziœ jest zresztš najpopularniejszym klubem w Rosji).

Stalinowskie czystki dobiegajš końca. Beria zastępuje Jeżowa, stajšc się drugš osobš w państwie. Aleksander Kosariew jest jednš z pierwszych osób, które Beria bierze na celownik. Bracia tracš patrona. Podobno ratuje ich to, że córki Nikołaja i Wiaczesława Mołotowa chodzš do tej samej szkoły. Ale Ławrentij o nich nie zapomina. Wykorzystuje pierwszš nadarzajšcš się okazję i pisze w liœcie do Stalina o „profaszystowskich nastrojach i wrogiej działalnoœci" Starostinów. Wkrótce wszyscy czterej dostajš po dziesięć lat łagrów z artykułu 58. Zostajš rozdzieleni.

Życie uratuje im piłka nożna. Kiedy Nikołaj trafia do Uchty, czekajš na niego na peronie ludzie naczelnika łagru Barabanowa. Ma się urzšdzić, będzie trenował piłkarzy miejscowej drużyny. W łagrach działajš oczywiœcie enkawudowskie Dynama, z którymi do niedawna zmagał się na boisku. Drużyna Nikołaja odnosi sukcesy w meczach z zespołami z innych obozów. Strzela po kilkanaœcie bramek. Pewnego dnia Nikołaj słyszy rozmowę naczelnika łagru w Uchcie z naczelnikiem łagru w Incie Barabanowem:

„– No i kiedy przyjedziesz ze swojš drużynš do Uchty? Rozbijemy was w puch, tak jak Syktywkar – mówi Burdakow.

– Przyjadę, przyjadę – odpowiada mu Barabanow. – A kto kogo rozbije, to jeszcze zobaczymy. Mój zespół trenuje teraz Starostin!

– Jaki Starostin?

– Aleksandr.

– Tak? No, wszystko jedno, przyjeżdżajcie. Mój Starostin pokaże twojemu Starostinowi, gdzie raki zimujš".

Trzeci z braci Andriej – o czym pozostali nie wiedzš – trenuje Dynamo Norylsk. Tylko Piotr przeżyje łagry, nie zajmujšc się futbolem. Latem 1953 roku Beria zostanie aresztowany. Nikołaj wraca do łask. Najpierw zostanie trenerem reprezentacji, a w 1955 roku przechodzi do Spartaka, będzie pełnił tę funkcję przez 37 lat.

Dziœ całš czwórkę braci Starostinów upamiętnia pomnik na stadionie Spartaka: ławeczka trenerska – dwóch braci na niej siedzi, dwaj pozostali stojš za ich plecami.

Zyskać legitymizację

Rosjanie sš nie tylko mistrzami wojny (cyber)informacyjnej – celujš również w propagandowym wykorzystaniu piłki nożnej. Politykę futbolowš Kremla można zresztš uznać za przedłużenie wojny informacyjnej, ponieważ jest to rozmyœlne, długofalowe działanie, w którym stawia się na konkretny komunikat. Obecnie najgłoœniej pobrzmiewa przekaz: Gazprom jest wspaniały.

Jeszcze dekadę temu wszyscy mieli w pamięci kryzys gazowy na Ukrainie, ale teraz Gazprom kojarzy się większoœci kibiców – a to znaczy: setkom milionów ludzi – z drużynami Zenita Petersburg i Schalke 04 Gelsenkirchen, a przede wszystkim z najważniejszym produktem futbolowym w Europie: Ligš Mistrzów. Za ocieplenie wizerunku – w doborowym towarzystwie koncernów Pepsi, Heineken, Adidasa, MasterCarda, Sony, UniCredit, Nissana, jak zauważa Rokita – rosyjski gigant płaci podobno 800 milionów euro rocznie. Kwota robi wrażenie, ale jeœli weŸmiemy pod uwagę to, że finał Ligi Mistrzów jest dziœ najchętniej oglšdanym widowiskiem sportowym na œwiecie (od kilku lat przebija oglšdalnoœciš Super Bowl), to trzeba przyznać, że to wcale nie taka duża cena za przekonanie setek milionów widzów, że nie taki ten Gazprom straszny, jak go Ukraińcy malujš. Słowem: wizerunkowy majstersztyk za grube pienišdze.

W dobie skomercjalizowanego futbolu, w którym karty rozdajš Katarczycy i Rosjanie (organizujš dwa najbliższe turnieje mistrzostw œwiata, sš właœcicielami i sponsorami licznych drużyn ze œcisłej czołówki europejskiej, w tym Manchesteru City, Paris Saint-Germain, Chelsea FC, Arsenalu i Barcelony), mistrzostwa œwiata drużyn niezrzeszonych w FIFA, które w 2016 roku rozgrywano w Abchazji, jawiš się jako ostatni bastion piłkarskiej czystoœci. W œwietnym reportażu Rokity „Abchazja. Nieuznane gole" najbardziej chyba uderza scena, w której kibice na samym poczštku turnieju uczš się meksykańskiej fali.

Współczesna Abchazja to prawdziwy kraj w ruinie, a właœciwie nawet nie kraj, bo przecież prawie nikt nie uznaje jej istnienia. Królujš tu postindustrialne krajobrazy rodem z futurystycznego „Blade Runnera" Ridleya Scotta. Turyœci odwiedzajš wyludnione miasteczka, by zrobić kilka zdjęć i wrzucić je na Instagrama. Znikajš po kilku godzinach, i tak nie ma tu gdzie zostawić pieniędzy, bo jedyne, co działa, to sklepy spożywcze.

Abchazja przeżyła apokalipsę i nie może się z niej otrzšsnšć. Przed gruzińskš wojnš domowš mieszkało tu ponad pół miliona ludzi, ale 200 tysięcy Gruzinów uciekło. Nie tylko zresztš oni. Wprawdzie od tamtego czasu minęło ćwierć wieku, jednak sytuacja nie wyglšda wcale o wiele lepiej. Przede wszystkim nie ma co tu robić – młodym ludziom poza piłkš nożnš, którš propagujš miejscowi aktywiœci, pozostajš właœciwie tylko dwie rozrywki: narkotyki (króluje sławetny krokodyl, silniejszy od heroiny) i niebezpieczna jazda samochodami (miejscowi twierdzš wręcz, że wskutek niej zginęło więcej osób niż na wojnie z Gruzinami).

Oczywiœcie mistrzostwa œwiata drużyn niezrzeszonych nie sš dla Abchazów szansš na wielkš promocję regionu ani na znaczšcy zarobek. CONIFA, zrzeszajšca federacje nieuznawane przez FIFA, nie oferuje takich możliwoœci jak jej potężna odpowiedniczka. Chodzi tu raczej o coœ innego, zapewne bardziej ulotnego, ale być może ważniejszego: o dumę narodowš i poczucie wspólnoty.

Abchazja w dramatycznym finale pokonuje reprezentację Pendżabu, ludu żyjšcego na pograniczu indyjsko-pakistańskim. Gospodarze turnieju przeważajš przez cały mecz, stwarzajš sytuację za sytuacjš, ale piłka nie chce wpaœć do siatki. Na poczštku drugiej połowy Pendżabczycy pokazujš, że nieprzypadkowo znaleŸli się w finale i zdobywajš bramkę. Potem ich lider Amar Purewal, król strzelców turnieju, ma kolejnš okazję. Pudłuje. Gospodarzom dopiero w samej końcówce udaje się wyrównać. Regulamin mistrzostw nie przewiduje dogrywki, a w karnych Abchazom nie idzie. Przegrywajš już 3:1, jednak ich bramkarz Aleksiej Bondarenko broni dwa kolejne strzały. Ostatecznie szalę zwycięstwa na korzyœć gospodarzy przechyla Władimir Argun z Tkwarczeli, miasteczka, które przed wojnš z Gruzjš liczyło 20 tysięcy mieszkańców. Dziœ żyje tam niecałe 5 tysięcy ludzi. Ale to nieważne, a przynajmniej nie w tej chwili, bo to, co się dzieje wœród widzów, którzy jeszcze tydzień temu nie umieli kibicować, to „Bruegel, euforia, setki kibiców rozszarpujš reprezentację na strzępy i chwytajš piłkarzy, żeby ich podrzucać, rzucać się na nich, wielbić, huk, głoœno, odnajduję dziewczynę w trampkach, ta znowu krzyczy, znowu płacze, zaczepiam jš, nazywa się Alina, półżywa œciska mnie i wrzeszczy, że dzięki temu zwycięstwu Abchazowie pokazali œwiatu, że choć sš małym narodem, majš prawo żyć na własnej ziemi, krzyczy, że dziœ Abchazję uznał cały œwiat".

Mistrzostwa œwiata drużyny niezrzeszonych w FIFA nie sš jednak wyłšcznie spełnieniem idei barona de Coubertaina niezepsutej pieniędzmi i żšdzš sławy zwycięzców. Owszem, pieniędzy tu nie ma, ale polityki nie brakuje. W CONIFA obowišzuje demokracja, więc przyjmowani sš właœciwie wszyscy, choć jeden z działaczy federacji twierdzi, że już Państwa Islamskiego to na pewno w swoje szeregi by nie przyjęli. O swoje walczš jednak nie tylko Abchazowie. Wiele nieistniejšcych krajów ma tu coœ do załatwienia – sędziów przysłała Doniecka Republika Ludowa, a w szeregi CONIFA wstšpiła niedawno Ługańska Republika Ludowa, czyli inni separatyœci z Donbasu, których wspiera Kreml. Występy w międzynarodowych rozgrywkach to szansa na legitymizację reżimu. Nawet tego niewinnego, zdawałoby się, futbolu nie sposób oddzielić od wielkiej polityki. Š?

Zbigniew Rokita, „Królowie strzelców. Piłka w cieniu Imperium", Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2018