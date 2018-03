Janiszewski: Spotykałem się z Kaczyńskim przy winku

- Zdałem sobie sprawę, że Polskš rzšdzi dwóch ludzi – Adam Michnik i Jerzy Urban. Wystarczyło, że któryœ z nich opublikował byle jaki artykuł, iż ktoœ jest w służbach albo jest złodziejem, ten ktoœ z dnia na dzień przestawał istnieć publicznie - mówi Jacek Janiszewski.

Plus Minus: W czasach PRL pracował pan w państwowych gospodarstwach rolnych, a w wolnej Polsce przyłożył pan po częœci rękę do ich upadku. Dlaczego PGR zostały skazane na zagładę?

Jacek Janiszewski, minister rolnictwa w rzšdach Hanny Suchockiej i Jerzego Buzka: O to trzeba pytać rzšd Tadeusza Mazowieckiego i polityków Sejmu kontraktowego. Gdy ja zostałem ministrem rolnictwa w 1993 roku, PGR przez trzy lata były pozostawione same sobie i to była najgorsza rzecz, jaka mogła im się przydarzyć. Niewiele już dało się w ich sprawie zrobić. Prawdopodobnie politycy, którzy zajmowali się ziemiš i wsiš, nie byli w stanie wypracować kompromisu w sprawie PGR. Jedni chcieli je oddłużać i dotować, inni rozebrać i rozdać rolnikom. Podejrzewam, że rzšdy Mazowieckiego i Jana Krzysztofa Bieleckiego dla œwiętego spokoju nie podjęły żadnej decyzji. Dopiero rzšd Jana Olszewskiego w 1992 roku zainteresował się losem PGR i powołał Agencję Własnoœci Rolnej...