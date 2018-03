Marek Cichocki: Polski realizm na dopalaczu

Po 1989 r. zgadzano się, że polskš idealistycznš tożsamoœć trzeba nagišć do nowych warunków, by stać się integralnš częœciš Zachodu. Dla młodego pokolenia Polaków jest to coraz mniej zrozumiałe.

Forum, Jacek Szydłowski