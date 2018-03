Krwią i żółcią pisane

- W naszym domu wokół miejsc pracy, rozmów i jedzenia kršżš sobie ksišżki raz zdejmowane z półek, kiedy indziej przybywajšce pocztš albo przynoszone spod bibliotek, które pozbywajš się zbiorów - mówi Jacek Kowalski, poeta, pieœniarz, historyk sztuki, tłumacz literatury starofrancuskiej

Niektóre trafiajš na ruszt rodzinnych roztrzšsań, inne lšdujš pod górš prasowanej bielizny i wtedy już po nich. Ostatnio w zwišzku z 250. rocznicš konfederacji barskiej leżały na wierzchu „Pamiętniki albo historia polska" Jędrzeja Kitowicza, który, nim wdział sutannę, był barskim konfederatem. Kitowicz to autor kultowy, ale zwykle pamięta mu się „Opis obyczajów", podczas gdy „Pamiętniki" uchodzš bokiem, a to przecie pisana krwiš i żółciš kronika konfederacji barskiej. A właœnie warszawskie wydawnictwo DiG uraczyło nas „trzecim dziełem" rzeczyckiego proboszcza – „Korespondencjš i gazetkami rękopiœmiennymi z lat 1771–1776". Dla mnie to sensacja; wielbicielom autora będzie służyć niczym chrzan do zjedzonej już wprawdzie golonki.

Ale skoro ogół bardziej poruszajš aktualne, polsko-żydowskie wypominki, i inne jštrzšce rocznice, to na wierzchu leży u nas „Luter. Ciemna strona rewolucji" Pawła Lisickiego i do pary „Miód ze skały. Historie nawróconych Żydów" Roya Schoemana, oczko dalej zaœ „Luter" numer dwa, czyli film Grzegorza Brauna. Reformator rewolucjonista różni się nieco w obu tych wersjach, ale i tu, i tam żšda nielukrowanej a oficjalnej refleksji... której na pewno się nie doczeka. Wszakże niebagatelny oddŸwięk poœród wiernych i kapłanów już ma. Dlatego oba „Lutry" leżš na wierzchu. Z kolei ksišżka Schoemana, spokojna, w zasadzie œciœle religijna, bije w głoszony niekiedy pseudodogmat, iż Żydów nawracać nie wolno, i że nawet mówić o tym nie wypada. A tu zwierzenia czołowych (bez przesady) postaci katolickiego œwiata, nawróconych z judaizmu, tu i teraz oraz przed stu kilkudziesięciu laty. Czytamy sobie wzajem na głos i polecamy znajomym. Podobnie jak Ewangelie w przekładach Romana Brandstaettera, Żyda, który podkreœlał, że wcale się nie nawrócił, tylko czytał Stary Testament ze zrozumieniem – i tak został poetš arcychrzeœcijańskim. Liczšce parę dekad wydanie jego tłumaczeń, niesłychanie piękne (nie mogę doczekać się reedycji!) towarzyszy mi z dawna, a w tym Wielkim Poœcie nam wszystkim. Raz, że to Słowo Boże, dwa, że Brandstaetter zaproponował zupełnie nowy typ przekładu, wart skosztowania.

Wreszcie na koniec ksišżka, której jeszcze nie mamy, ale wyczekujemy – „Ciotka Zgryzotka" Małgorzaty Musierowicz. Wiem co prawda, kto jš pierwszy przeczyta przez jednš noc, ale i ja się dopnę, bo Jeżycjada to kronika mojego pokolenia. No i moich rodzinnych Jeżyc.

Jacek Kowalski jest profesorem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, laureatem Nagrody Literackiej im. Józefa Mackiewicza w 2017 roku