A może chcemy wygrywać?

Znów jesteśmy przedmurzem – pomyślałem kilka dni temu, słuchając wywiadu z jednym z najinteligentniejszych przedstawicieli obozu władzy, który odpowiadał na pytanie o Europę dwóch prędkości. – Czy Europa pierwszej prędkości to dziś Niemcy, Szwecja i Francja, w których dochodzi do zamachów terrorystycznych, czy też my, którzy nie mamy takich problemów? – odpowiedział pytaniem na pytanie.

Przez moment każdy słuchacz czuł pewnie dumę. Rzeczywiście, nie ma u nas islamskich imigrantów, zamachów terrorystycznych, całej tej zachodniej zgnilizny, konsumpcjonizmu. Czyli jesteśmy przedmurzem normalności, ostoją wartości.