Witold Bańka: Prezes Kaczyński czuje sport

Telefonu nie wyłączam, ale nauczyłem się, że jak kąpię dziecko, to nie zawsze muszę go odebrać. No, chyba że pani premier zadzwoni - mówi minister sportu i turystyki Witold Bańka w rozmowie z Piotrem Witwickim.

Plus Minus: Bezpartyjny, to chyba daleko nie zajdzie.

Witold Bańka: Nie jestem bezpartyjny od kwietnia zeszłego roku. Jestem już w PiS.